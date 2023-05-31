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Dünya

Türk düşmanı da kervana katıldı! Alman Bakan Özdemir tarihi zaferi hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılan seçimde ezici üstünlükle kazanarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı. Tarihi zaferi hazmedemeyen Hollandalı İslamofobik Geert Wilders'ten sonra Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir rahatsız oldu. Türk düşmanı Özdemir hadsiz sözler ile Almanya'daki Türk seçmeni ve kutlamaları hedef aldı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:22 - Güncelleme:
Türk düşmanı da kervana katıldı! Alman Bakan Özdemir tarihi zaferi hazmedemedi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası İslamofobik ve ırkçı açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hollanda Özgürlük Partisi Genel Başkanı Geert Wilders'in ardından benzer bir çıkış ise Almanya'nın Türk asıllı Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'den geldi.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Türkleri hedef alarak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden art arda paylaşımda bulundu.

Özdemir sosyal medya hesabından söz konusu seçmenleri işaret ederek, "Erdoğan'ı seçtiler. Pek çok insan başkalarını yoksulluk ve özgürlüğe mahkum etti. Kızgın olmakta haklısınız" dedi.

Özdemir paylaşımının devamında "Tüm umutlarını yitiren Türkiye'de genç ve iyi eğitimli insanlar için çok üzgünüm. Aşırı milliyetçilik ve köktendinciliğin yayılacağı gerçeğine hazır mıyız?" diyerek skandal ifadelere yer verdi.

Almanya'da yapılan kutlama konvoylarına bile laf söyleyen Özdemir, "Çoğulcu demokrasinin kulak ardı edilemeyecek bir reddi ve onun karşısında nasıl başarısız olunduğunun apaçık kanıtı işte bu konvoylar" dedi.

Seçimin ertesi günü ise Wilders'ten skandal açıklamalar gelmişti. Wilders, "Umarım, Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!" ifadesini kullanmıştı.

Başka bir paylaşımında ise 'Güle güle Türkiye' sözlerine yer vermişti.

İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.

Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" demişti.

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