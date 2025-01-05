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Dünya

Türk düşmanı Stockholm Üniversitesi'ne 'ırkçılık' tepkisi! İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı harekete geçti

İsveç'te bulunan Stockholm Üniversitesi, Fatma Zehra S. isimli Türk öğrencinin staj başvurusunu, 'Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girişini engellediği' gerekçesiyle kabul etmedi. İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı (DO) Stockholm Üniversitesi'ni suçlu buldu.

AA5 Ocak 2025 Pazar 22:21 - Güncelleme:
Türk düşmanı Stockholm Üniversitesi'ne 'ırkçılık' tepkisi! İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı harekete geçti
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İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, DO tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2022'de söz konusu öğrenci tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, incelemeler sonucu öğrenciye etnik ayrımcılık yapıldığının tespit edildiği kaydedilerek, Stockholm Üniversitesinin ayrımcılıktan suçlu bulunduğu bildirildi.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında staj yapmaya hak kazandığı Stockholm Üniversitesine 23 Kasım 2022'de başvurmuştu.

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderen Fatma Zehra S, Carlbring'den "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." yanıtını almıştı.

Stockholm Üniversitesini 5 Aralık 2022'de DO'ya şikayet eden Fatma Zehra S'ye, üniversitenin Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr özür mektubu göndermiş, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul etmişti.

Fatma Zehra S, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

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