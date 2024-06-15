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Dünya

Türk F-16 jetleri Tiger Meet'te nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 3 F-16 uçağı ve 49 personelin NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'ü başarıyla tamamladığını bildirdi.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Türk F-16 jetleri Tiger Meet'te nefes kesti
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Milli Savunma Bakanlığı, Almanya'da 3-14 Haziran'da gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelin tatbikatı başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Almanya'da 3-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Tiger Meet Tatbikatı-2024'e katılan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 3 F-16 uçağı ve 49 personelimiz, tatbikatı başarıyla tamamladı. Tatbikat kapsamında dost ve müttefik ülkelere ait değişik tip uçaklar ile 22 sorti icra edildi. Tatbikata katılan toplam 21 filonun arasında yapılan yarışma sonucunda, Hava Kuvvetlerimiz kırmızı desenli uçağımız ile en iyi boya tasarımına sahip uçak kategorisinde üçüncülük elde etti."

  • NATO Tiger Meet
  • F-16 Uçağı

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