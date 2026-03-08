Türk F-16'ları daha gitmeden alarm zillerini çaldılar: Bölgede yeni bir gerçeklik doğuyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir." ifadeleri kullanıldı.

TÜRK F-16'LARI DAHA GİTMEDEN ALARM ZİLLERİNİ ÇALDILAR

Türkiye'nin KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 konuşlandırılmasını değerlendirmesi Yunanistan'da deprem etkisi yaptı.

F-16 konuşlandırma ihtimalinin ABD/İsrail-İran savaşının Kıbrıs'ı kritik bir jeostratejik çatışma noktası haline getirdiği bir dönemde geldiğine dikkat çeken Yunan basını, "Kıbrıs'ta alarm zilleri çalıyor" yorumunda bulundu.

Doğu Akdeniz'de yeni bir gerilim dönemi başladığını yazan Yunan basını, bölgedeki insansız hava aracı saldırıları ve İngiliz üslerinin varlığının adanın stratejik önemini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Türkiye'nin F-16 konuşlandırma kararını uygulamaya koymasının jeopolitik sonuçlar doğuracak bir adım olacağı ileri sürüldü.

Doğu Akdeniz'deki güç dengesinde yeni gerçeklerin ortaya çıktığını belirten Yunan basını, "Türkiye'nin herhangi bir istikrarsızlığa yol açacak gelişmelere izin vermek istemediği açıktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgede caydırıcılık gücünü güçlendirdiğini yazan Yunan basını, "F-16 modern savaş uçaklarının konuşlandırılması, zaten artmış olan Türk İHA varlığıyla birleştiğinde, Kıbrıs çevresindeki hava operasyon ortamında yeni bir gerçeklik yaratmakta" ifadelerini kullandı.