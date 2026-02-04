İSTANBUL 13°C / 6°C
Türk F-16'ları Somali'de yeri göğü inletti! Ses ABD'den geldi: İsrail'e uyarı sinyali

Türkiye'nin Somali'ye konuşlandırdığı F-16'ların başkent Mogadişu'daki devriye uçuşunu ele alan ABD basını, Türk F-16'larının İsrail'e de bir uyarı sinyali olabileceğini yazdı.

HABER MERKEZİ4 Şubat 2026 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Somali'de konuşlandırılan Türk F-16 savaş uçaklarının başkent Mogadişu hava sahasında devriye uçuşu yapması ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

TÜRK F-16'LARI SOMALİ'DE YERİ GÖĞÜ İNLETTİ

Türkiye'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadele ve başkent Mogadişu'nun güvenliği için Somali'ye gönderdiği F-16'ların devriye uçuşu yaptığı görüntüler sosyal medyada yayınlanırken Türk jetlerinin başkent semalarındaki uçuşu bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

İsrail'in Somaliland'i 'devlet' olarak tanımasına dikkat çeken ABD basını, "Türk F-16'ları İsrail'e de bir uyarı sinyali olarak işlev görebilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'daki en büyük ikinci F-16 Fighting Falcon filosuna sahip olduğunu belirten ABD basını, Türkiye'nin Somali'ye F-16'lar konuşlandırarak Afrika Boynuzu'ndaki askeri varlığını genişlettiğini yazdı.

Bu konuşlandırmanın Türkiye'nin Somali'nin enerji ve uzay sektörlerine yaptığı yatırımları artırdığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin F-16 Block 70 tedarikine devam ettiğini aktaran ABD basını Ankara'nın eski F-16 Fighting Falcon uçaklarından 79 tanesini Viper standardına yükseltmeyi hedeflediğini yazdı.

