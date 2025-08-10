Türk füzesi komşunun uykularını kaçırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından BAYKAR'ın geliştirdiği mini seyir füzesi KEMANKEŞ 1, Yunan basınında gündem oldu. KEMANKEŞ 1'in Ege Denizi'nde kuralları değiştireceğini yazan Yunan basını, füzenin hedefleri 12'den vurduğuna dikkat çekti.

ATİNA'DAN KEMANKEŞ 1 ANALİZİ

Yunan basını, Türkiye'nin Baykar tarafından geliştirilen ve Bayraktar TB3 insansız hava aracıyla test edilen yeni mini seyir füzesi KEMANKEŞ 1'in bölgedeki dengeleri değiştireceğini yazdı. Haberde, yapay zekâ ile donatılan, gece-gündüz görev yapabilen ve elektronik karıştırmalara dayanıklı KEMANKEŞ 1'in yüksek teknoloji ürünü bir silah olduğuna dikkat çekildi. Füzenin, düşman hatlarının derinliklerindeki hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabildiği belirtildi.

HER KOŞULDA KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Jet motoruna sahip KEMANKEŞ 1'in 20 dakikalık uçuş süresi olduğu, sadece TB3'ten değil, Bayraktar TB2 ve AKINCI'dan da fırlatılabildiği ifade edildi. Yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde olumsuz hava koşullarında bile hedef tespit ve angajman yapılabildiği, karıştırma önleme teknolojisi ile operatörle kesintisiz iletişim sağlandığı vurgulandı.

"SAVUNMA PLANIMIZ ZORLAŞACAK" İTİRAFI

Yunan basını, bu silahın Türk İHA filosuna entegre edilmesinin ülkelerinin savunma planlamasını zorlaştıracağını belirterek, düşük maliyet, yüksek isabet oranı ve otonom uçuş kabiliyetinin Türkiye'ye insanlı uçak kullanmadan hassas vuruş imkânı sunduğunu yazdı.

Haberde, sistemin yaygın şekilde kullanılması hâlinde gelişmiş hava savunma ve elektronik harp önlemlerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çekildi. Ayrıca KEMANKEŞ 1'in, Ege ve Doğu Akdeniz'de stratejik avantaj sağlayacak teknolojilere yatırım yapan Türkiye'nin, insansız hava araçları ile akıllı mühimmatların entegre çalıştığı yeni bir harekât doktrininin parçası olduğu ifade edildi.

