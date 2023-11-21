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Dünya

Türk gazetecileri kameraların önünde tehdit eden İsrailli hakkında skandal karar!

Filistinli sivilleri katleden İsrail, TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu ve bölgedeki diğer gazeteleri tehdit eden İsrailli şahıs hakkında skandal bir karar verdi. TRT Haber sunucusu Kozluklu, İsraillinin '15 gün boyunca hiçbir şekilde temas kurmamak veya görüşmemek şartıyla serbest bırakılmış.' dedi.

AA21 Kasım 2023 Salı 16:38 - Güncelleme:
Türk gazetecileri kameraların önünde tehdit eden İsrailli hakkında skandal karar!
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İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot kentinde görev yapan TRT Haber sunucusu Fuat Kozluklu başta olmak üzere bölgedeki Türk gazetecileri tehdit eden İsraillinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kozluklu, kendisi dahil Sderot'ta görev yapan Türk gazetecileri tehdit eden İsrailli hakkında polise yaptığı şikayete ilişkin AA muhabirine konuştu.

Dünkü şikayetinin ardından kendisine İsrail polisi tarafından dosya numarası verildiğini belirten Kozluklu, bu numara ile soruşturmaya ilişkin bilgiler aldığını ifade etti.

Kozluklu, yayın öncesi kendisi ve kameramanı Mustafa Oğuz'u tehdit eden İsraillinin ruhsatı olmadığı halde silah taşıdığını belirterek, "Dosyaya çevrim içi göz attığımda söz konusu kişi tehdit kategorisinde sorgulanmış. Daha sonra da bana ve CNN Türk muhabiri Serdar Er'e 15 gün boyunca hiçbir şekilde temas kurmamak veya görüşmemek şartıyla serbest bırakılmış." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TRT Haber sunucusu Kozluklu, dün Türkçe konuşan bir İsrailli tarafından görev yaptığı Sderot kentinde yayın öncesi tehdit edilmişti.

Söz konusu kişi, diğer Türk gazetecilerin de görev yaptığı bölgede aracının camını açarak silahını göstermişti.

Kozluklu, daha sonra Sderot'taki polis merkezine giderek söz konusu şahıs hakkında şikayette bulunmuştu.

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