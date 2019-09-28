Türk genci Berdan Mısır’da kayboldu 

Mısır'daki Tahrir Meydanı’nda geçen hafta Cuma gününden bu yana darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye karşı düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Berdan Türkmen’den haber alınamıyor.

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Balıkesir’de yaşanan baba Yılmaz Türkmen, oğlunun staj için Mısır’a gittiğini belirterek, “Tahrir Meydanı’ndaki bir lokantada arkadaşlarıyla yemek yiyormuş. Bir anda arbede oluyor ve oğlumu da gözaltına almışlar. O günden bu yana hiçbir haber alamadık” dedi. Baba Türkmen, “Birçok kanaldan ulaşmaya çalıştım, Ulusal Güvenlik’te sorguda olduğunu ama ulaşamadıklarını söylediler. Birileri ‘gözaltında’ diyor ama ellerinde belgesi bile yok. 2 bin kişi gözaltına alınmış. İçlerinde Berdan Türkmen ismi yok’ diyorlar. Bu durum beni iyice kahrediyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum” ifadelerini kullandı.