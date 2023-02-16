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Dünya

Türk gurbetçiler alkışlarla karşıladı: Unutmayacağız

Japonya'da gurbetçiler, Türkiye'den dönen Japon arama kurtarma ekibini alkışlarla karşıladı. Japon ekibi çiçek ve alkışlarla karşılayan Türk gurbetçiler, 'Arigato' (teşekkürler) yazılı pankart taşıdı. Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, 'Türkiye, bu süreçte Japon dostlarının yaptıklarını unutmayacak.' dedi.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 08:19 - Güncelleme:
Türk gurbetçiler alkışlarla karşıladı: Unutmayacağız
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Japonya'da Türk gurbetçiler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Japon ekibi, ülkelerine dönüşte alkışlarla karşıladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'ye gönderilen Japon arama kurtarma ekibinin bir bölümü ülkelerine döndü.

Tokyo'da bulunan havalimanındaki karşılama törenine katılan, Japon ekibi çiçek ve alkışlarla karşılayan Türk gurbetçiler, "Arigato" (teşekkürler) yazılı pankart taşıdı.

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'nın, Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Güngen, "Türkiye, bu süreçte Japon dostlarının yaptıklarını unutmayacak." ifadesini kullandı.

Törene katılan Japon yetkililer, iki ülke arasında güçlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, Türkiye'deki görev sürelerinde Türk makamlarının gösterdiği destek için teşekkür etti.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, başkente ulaşan arama kurtarma ekibinin görüntülerine yer verildi.

Depremlerden etkilenenler için arama kurtarma ve sağlık uzmanlarından oluşan 78 kişilik Japon ekibin halen Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüğü bildirildi.

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