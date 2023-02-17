''Türk halkı bize savaşta yardım etti, şimdi sıra bizde''

Tamer, Korea Times için kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Güney Kore arasındaki sıkı dostluk ilişkilerinin Orta Asya'ya kadar dayandığını vurguladı.

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nın ise iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Tamer, "Savaşta olmamıza rağmen Türk askeri, toplumun ihtiyaçlarına yüz çevirmedi ve eldeki imkanlarla en iyisini yaptı. Suwon'da kurulan Ankara Okulu, bu desteğin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

- DEPREMLERİN ARDINDAN İKİ ÜLKE ARASINDAKİ KARDEŞLİK YENİDEN UYANDI

Söz konusu savaşın iki ülke arasında "kan kardeşliği" oluşturduğunun altını çizen Tamer, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin iki ülke arasındaki kardeşliği yeniden uyandırdığını vurguladı.

Büyükelçi Tamer, "Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkemizin bu zor zamanları atlatması için yardımcı oluyor, bu konuda minnettarız. Felaketin ilk gününden bu yana, Yoon Türkiye'ye gerçek bir kardeş gibi ve örnek bir destek verdi." görüşünü paylaştı.

Türkiye'ye 8 Şubat'ta intikal eden Güney Koreli arama kurtarma ekibinin çalışmalarından da övgüyle bahseden Tamer, Güney Kore'nin bölgeye sağlık personeli ve ayni yardım da gönderdiğini belirtti.

- "SİZ BİZE KORE SAVAŞI'NDA YARDIM ETTİNİZ, ŞİMDİ SIRA BİZDE"

Büyükelçi Tamer, makalesinde yardımlara ilişkin de şu uyarılarda bulundu:

"Bu vesile ile ülkemizde yaşanan deprem sonrası yaralarımızı sarmak için seferber olan Koreli kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın iyi niyetini suiistimal etmeye çalışan kötü niyetli kişilere ve sözde kuruluşlara karşı Koreli kardeşlerimizi uyarmak istiyorum. Bu bağlamda, biz yardım çalışmalarımızı Türk Hava Yolları dışında hiç kimse ile koordine etmiyoruz. Vatandaşlarımız ve Koreli kardeşlerimizden, bağışlarını Türkiye Büyükelçiliğine, AFAD'a, Kızılaya ve Kore Kızılhaçına ve diğer güvenilir ve iyi bilinen kurumlara yapmalarını rica ediyoruz."

Türkiye'ye hem finansal hem de insani yardımın sürdüğüne ve elçiliğin her gün yüzlerce telefon aldığına işaret eden Tamer, Güney Kore halkının "Siz bize Kore Savaşı'nda yardım ettiniz. Şimdi size yardım etme sırası bizde." dediğini aktardı.

Tamer, Türk halkının bu destekleri asla unutmayacağını ve artık iki ülke ilişkilerinin başka bir safhaya geçtiğini belirterek, "Coğrafi olarak iki ülke birbirinden uzak, ama kalplerimiz birbirimiz için atıyor." mesajını verdi.

