Yaklaşık 10 gün Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve geçen hafta ülkeye dönen Senegal ekibinin lideri Sall, AA muhabirine Türkiye'de yaşadıkları süreci anlattı.

Sall, Senegal itfayesinin alt biriminde çalıştıklarını ve ilk kez deprem bölgesinde çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, Hatay'da gördüklerinden çok etkilendiklerini kaydetti.

"Hatay'ı görünce çok şaşırdık. Neredeyse tüm şehir yıkılmıştı. Hala gördüklerimizin etkisindeyiz. Türk halkı bunca kayıp vermesine rağmen çok cesur ve dirayetliydi." ifadelerini kullanan Sall, yıkımın boyutunun tarif edilemez olduğunu söyledi.

Sall, Hatay'da çalışırken 6,4 büyüklüğündeki depremi de yaşadıklarını belirterek, "Hiç deprem bölgesinde bulunmamış, hiç deprem yaşamamıştık. O deprem bizim için anlatılmaz bir deneyim oldu. Böylece depremzedeleri daha iyi anlayabildik." dedi.

Hatay'da kaldıkları süre boyunca en çok Türk halkının kendilerine yaklaşımından etkilendiklerini dile getiren Sall, "En çok Türk halkının dayanışması ve cömertliğinden etkilendik. Bizimle yiyeceklerini hatta içecekleri suyu bile paylaşan çok oldu. Buradan tekrar Türk halkına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sall, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahada kendilerini ziyaret etmesinden de çok mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

- SENEGAL DEVLETİNDEN 1 MİLYON DOLAR YARDIM

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 1 milyon dolar destekte bulunacaklarını duyurmuştu.

Ülkenin en önemli dini yapılarından Müridi tarikatı 165 bin dolar bağışlamış, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinin bağış hesabında da 300 bin dolar toplanmıştı.

Senegal itfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi, 13 Şubat'ta Türkiye'ye gitmiş ve 24 Şubat'ta dönmüştü.