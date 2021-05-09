- "Türk halkı ve Türk ordusunu çok seviyordu"

AA 09 Mayıs 2021 Pazar 11:08 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:08

Tümgeneral Polat Heşimov, Ermenistan'ın Tovuz saldırısında şehit düştüğünde, Azerbaycan halkı için bıçak kemiğe dayanmış, halk tüm geceyi sokakta geçirmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den toprakların kurtarılması için emir vermesini isteyen Azerbaycanlı gençler, askerlik şubesine akın ederek savaşa gönüllü katılmak için isim yazdırmıştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev beklenen emri 27 Eylül 2020'de verdi ve Azerbaycan ordusu, Heşimov'un şehadeti üzerine isimlerini gönüllü olarak orduya yazdıranların da katılımıyla 44 gün süren savaşta toprakları işgalden kurtardı.

Şehadetiyle toprakların kurtarılması için yakılan ateşin kıvılcımı olan General Heşimov, bugün ülkesindeki kahramanların ve şehitlerin, annesi Semaye Heşimova da tüm şehit annelerinin sembolü olarak görülüyor.

Semaye Heşimova, Anneler Günü'nde, çocukları için şefkatli bir baba, silah arkadaşları için cesur ve azimli bir komutan, kendisi için de iyi bir evlat olan Polat Heşimov'un mezarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Heşimova'ya şehitlikleri bir an olsun boş bırakmayan Azerbaycan halkı destek olmaya çalıştı.

- Askerlerini kendisine verilen bir emanet olarak gören komutan

Semaye Heşimova, ülkenin kahramanlarından olan oğlu Polat'ın aslında hukukçu olmak istediğini fakat Azerbaycan topraklarının Ermenilerce işgal edilmesi nedeniyle asker olmaya karar verdiğini anlattı.

Oğlunun işgal döneminde daha çok temas hattında görev yaptığını belirten Heşimova, tüm görev bölgelerinde odasında oturan değil, askerlerle siperlerde, ön mevzilerde yer alan bir subay olmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Polat Heşimov'un general rütbesi aldığı gün bir anne olarak çok mutlu olduğunu ifade eden Heşimova, "Üniformasını eve getirdi. O gün alnından öptüm. Üniformasını da öptüm. Fakat evde çok kalmadı. Vatanını çok seviyordu. Bana, 'Anne, seni çok sevdiğim kadar vatanımı da çok seviyorum. Oradaki her askerin annesi de kendi evladını çok seviyor. Onlar bana emanet. Askerlerimi yalnız bırakamam.' diyordu." ifadelerini kullandı.

- "Türk halkı ve Türk ordusunu çok seviyordu"

Heşimova, oğlunun Türkiye'deki eğitimlere katıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Türk halkı ve Türk ordusunu çok seviyordu. Türk ordusundan hep övgüyle bahsediyordu. Türk ordusu çok başka diyordu. Atatürk'ün kabrini ziyaret etmesinden de sevinçle bahsederdi. Şehit annesi olmak çok ağır. Bu bir anne için büyük bir acı. Türkiye'de de şehit anneleri var. Allah hepimize dayanma gücü versin. Allah'ın verdiği canı bizden alıncaya kadar dayanmamız lazım.

Oğlum şehit olduktan sonra insanlar sokaklara dökülerek Cumhurbaşkanımızdan toprakların kurtarılması için emir vermesini istediler. Cumhurbaşkanı emir verdi ve topraklarımız kurtarıldı. Bu benim için gurur verici. Cumhurbaşkanımız Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını ilan ettiğinde binlerce genç evimizin önünde toplandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Bizimle bir oldu topraklarımız işgalden kurtarıldı."

- Milli Kahraman Polat Heşimov



Azerbaycan'ın Gebele ilinin Vendam kasabasında 1975'te doğan Heşimov'un askerlik serüveni, 1992'de Bakü'deki harp okuluna kayıt yaptırmasıyla başladı.

O tarihte Azerbaycan zor günlerden geçiyor, Ermeni güçler Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri işgal ederek ilerliyordu. Ülkenin gelecekte de bu tip saldırıya karşı koyması için iyi eğitimli ve vatansever subaylara ihtiyacı vardı. Heşimov'un asker olmayı seçmesindeki başlıca neden de bu oldu.

Lisede başarılı bir eğitim hayatı geçiren Heşimov, başarısını harp okulunda da sürdürdü. Kısa zamanda öğretmenleri ve arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazanan Heşimov, harp okulundan dereceyle mezun oldu ve teğmen olarak göreve başladı.

2016'da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalarda da yer alan Heşimov, bazı stratejik yüksekliklerin işgalden kurtarılmasında önemli rol oynadı.

Çok sayıda madalya ile ödüllendirilen Heşimov, 2019'da tümgeneralliğe terfi ettirildi. Ermenistan ordusu 12 Temmuz 2020'de Tovuz ili yakınlarındaki bazı stratejik mevzileri ele geçirmeye kalkınca Tümgeneral Heşimov yine ön cepheye, askerlerinin yanına koştu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bu saldırısın saldırısını geri püskürttü. Sınır hattında günlerce süren yoğun çatışmada, Heşimov şehit düştü. Tümgeneral Heşimov'un şehadet haberini alan Azerbaycan halkı, meydanları doldurarak Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Halkın bu tepkisi Azerbaycan için işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının işaret fişeği oldu.

Tümgeneral Polat Heşimov'u son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Heşimov'a "Milli kahraman" unvanı verdi.