11 Ocak 2022 Salı 07:57 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 07:57

Türkiye dostu Fransız piyanist Stephane Blet, üç gün önce Cenevre'de bir evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Danışmanı ve arkadaşları, Blet'in ölümünü intihar gibi göstermeye çalışanlara sitem etti. PKK tarafından ölüm tehditleri alan Blet'in ölmeden önce ise İslamiyet'i seçtiği ortaya çıktı.

MÜSLÜMAN OLUP SİNAN İSMİNİ ALMIŞ

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Twitter paylaşımında sanatçının ölmeden önce Müslüman olup Sinan ismini aldığını belirtti.

15 MART'TA AKM'DE KONSER VERECEKTİ

Blet'in 15 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliği düzenlemesi için anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMIŞTI

Konserin ardından PKK tarafından sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını söyleyen Blet, Şubat 2019'da Türkiye'ye gelerek, hakkındaki ölüm tehditlerine karşı suç duyurusunda bulunmuştu.