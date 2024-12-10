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Dünya

Türk İHA'sı vurduğunu sanan PKK'da hüsran! Mustafa Varank'tan Elon Musk'a gönderme

Türkiye'ye ait İHA'yı düşürdüğünü iddia eden terör örgütü PKK'nın ABD'ye ait her biri 30 milyon dolara mal olan MQ-9 Reaper SİHA'yı vurduğu ortaya çıktı. PKK'nın yalan iddiasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Elon Musk'ı etiketleyerek, 'Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler.' diye yazdı.

10 Aralık 2024 Salı 08:34 - Güncelleme:
Türk İHA'sı vurduğunu sanan PKK'da hüsran! Mustafa Varank'tan Elon Musk'a gönderme
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Türkiye'ye ait İHA'yı vurduğunu düşünen terör örgütü PKK hayatının şokunu yaşadı.

PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bulunan Tel Tamr hattında Türkiye'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini ileri sürmüştü.

Ancak elde edilen bilgilere göre PKK'nın ABD'ye ait SİHA'yı vurduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen SİHA'nın, her biri ABD'ye 30 milyon dolara mal olan MQ-9 Reaper olduğu öğrenildi.

VARANK: OOPS ELON MUSK

PKK'nın iddiasının boşa çıkmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaşımda bulundu.

Mustafa Varank

X hesabından paylaşımda bulunan Varank, Tesla ve XSpace'in sahibi Elon Musk'ı etiketleyerek, "Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler." dedi.

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