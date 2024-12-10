Türkiye'ye ait İHA'yı vurduğunu düşünen terör örgütü PKK hayatının şokunu yaşadı.

PKK'lı teröristlerin, Suriye'de bulunan Tel Tamr hattında Türkiye'ye ait bir İHA'yı düşürdüklerini ileri sürmüştü.

Ancak elde edilen bilgilere göre PKK'nın ABD'ye ait SİHA'yı vurduğu ortaya çıktı.

Bahsi geçen SİHA'nın, her biri ABD'ye 30 milyon dolara mal olan MQ-9 Reaper olduğu öğrenildi.

VARANK: OOPS ELON MUSK

PKK'nın iddiasının boşa çıkmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank paylaşımda bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Varank, Tesla ve XSpace'in sahibi Elon Musk'ı etiketleyerek, "Senin sağladığın silahlarla senin UCAV'ını düşürdüler." dedi.

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