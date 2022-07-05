Türk inşaat şirketinin gerçekleştirdiği Tanzanya'daki dev projede yeni aşama

Yapı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, projenin birinci aşaması olan 205 kilometrelik hatta ait tüm trafo merkezleri, katener sistemi, hat alt ve üstyapısı başarıyla tamamlandı.

Tanzanya Demiryolları İdaresine ait lokomotiflerin Tanzanya'ya ulaşması ile Türkiye'de aktif olarak kullanılan Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi (ERTMS) Seviye 2 araç üstü montajları yapılıp operasyonel sistem testlerine de başlanacak. İlk elektrikli tren hattı, devreye alma işlemlerinin tamamlanması akabinde Tanzanya halkının kullanımına sunulacak.

205 kilometrelik Darüselam-Morogoro hattı, Tanzanya'da yapımı 5 ayrı aşamayla devam eden 1.224 kilometrelik Darüsselam ile Mwanza şehirleri arasındaki ana hattın birinci aşamasını oluşturuyor.

- Yapı Merkezi projenin 4. faz ihalesini de kazandı

Yapı Merkezi, Tanzanya'daki Darüsselam-Mwanza Demiryolu hattının ilk 3 fazından sonra 4. faz çalışmalarını da 4 Temmuz'da Darüsselam Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen imza töreniyle üstlendi.

Törene katılan Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan yaptığı açıklamada, anlaşmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, projenin Darüsselam-Morogoro arasındaki birinci aşmasının tamamlanmasının ve deneme sürüşünün başarıyla gerçekleştirilmesinin işlerin yolunda gittiği anlamına geldiğine işaret etti.

Projenin 4. fazı yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ve 165 kilometre uzunluğunda olacak ve Tanzanya'nın 9 şehrini birbirine bağlayacak.