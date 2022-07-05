İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2022 Salı / 6 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,8978
  • EURO
    17,5832
  • ALTIN
    981.137
  • BIST100
    2411.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk inşaat şirketinin gerçekleştirdiği Tanzanya'daki dev projede yeni aşama
Dünya

Türk inşaat şirketinin gerçekleştirdiği Tanzanya'daki dev projede yeni aşama

Tanzanya'da Türk müteahhitlik firması Yapı Merkezi tarafından inşa edilen ve ülkenin ilk elektrikli tren hattı olan Darüsselam-Morogoro hattında deneme sürüşünün başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

AA5 Temmuz 2022 Salı 09:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Yapı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, projenin birinci aşaması olan 205 kilometrelik hatta ait tüm trafo merkezleri, katener sistemi, hat alt ve üstyapısı başarıyla tamamlandı.

Tanzanya Demiryolları İdaresine ait lokomotiflerin Tanzanya'ya ulaşması ile Türkiye'de aktif olarak kullanılan Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi (ERTMS) Seviye 2 araç üstü montajları yapılıp operasyonel sistem testlerine de başlanacak. İlk elektrikli tren hattı, devreye alma işlemlerinin tamamlanması akabinde Tanzanya halkının kullanımına sunulacak.

205 kilometrelik Darüselam-Morogoro hattı, Tanzanya'da yapımı 5 ayrı aşamayla devam eden 1.224 kilometrelik Darüsselam ile Mwanza şehirleri arasındaki ana hattın birinci aşamasını oluşturuyor.

- Yapı Merkezi projenin 4. faz ihalesini de kazandı

Yapı Merkezi, Tanzanya'daki Darüsselam-Mwanza Demiryolu hattının ilk 3 fazından sonra 4. faz çalışmalarını da 4 Temmuz'da Darüsselam Başkanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen imza töreniyle üstlendi.

Törene katılan Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan yaptığı açıklamada, anlaşmanın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, projenin Darüsselam-Morogoro arasındaki birinci aşmasının tamamlanmasının ve deneme sürüşünün başarıyla gerçekleştirilmesinin işlerin yolunda gittiği anlamına geldiğine işaret etti.

Projenin 4. fazı yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ve 165 kilometre uzunluğunda olacak ve Tanzanya'nın 9 şehrini birbirine bağlayacak.

  • tanzanya
  • tren hattı
  • Türk müteahhitlik firması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.