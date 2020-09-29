AA 29 Eylül 2020 Salı 12:31 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 12:33

Takahaşi, Ertuğrul Fırkateyni'nin Eylül 1890’da batışının 130'uncu yılında AA muhabirine Türkiye-Japonya siyasi, ekonomik ve turistik ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul’un hatırasının, karşılıklı dostluğun temelindeki önemini vurgulayan Takahaşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında Kuşimoto’daki anma töreninin bu yıl küçük ölçekte düzenlenebildiğinden dolayı üzüntüsünü belirtti.

Önceki Başbakan Abe Şinzo’nun Mayıs 2013’teki Türkiye ziyaretinde Ertuğrul mürettebatının torunları ile görüştüğünü anımsatan Takahaşi, fırkateyn hatırasının Japonya’da resimli kitap olarak basıldığını ve Japon toplumunca iyi bilindiğini belirtti.

Japon-Türk ortaklığıyla 2015’te "Ertuğrul 1890" filminin çekildiğini hatırlatan Takahaşi, "Bu konu tam anlamıyla hem Japon hem de Türk tarihi açısından önem arz ediyor. Sadece Ertuğrul değil, İran-Irak savaşı esnasında mahsur kalan Japonların kurtarılması da önemli. Bunlar dahil edildiğinde Japonya ve Türkiye'nin uzun ve dostane ilişkileri var. İnsanlar arasında hafızalarında bir kez daha tazelendi. Ertuğrul ile başlayan Türk-Japon ilişkileri bu şekilde mesafe katediyor ve güçlenerek genişliyor." ifadelerini kullandı.

- "TÜRK-JAPON EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ YOĞUNLAŞIYOR"

İki ülke arasında siyasi ilişkilerin gücünün arttığını kaydeden Takahaşi, 2013’te Abe’nin Türkiye ziyaretinde ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini anımsattı.

Takahaşi, Japonya'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen köprü, kanal ve metro projelerine değindi. Japon ve Türk firmalarının çalışmasıyla planlanandan daha erken bitirilen ve Mayıs’ta açılışı yapılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini hatırlatan Takahaşi, "Projeler Türk-Japon iş birliğinin gerçek sembolleridir. Etkili ve dostane ilişkiler, çeşitli büyük projelerle pratiğe dönüştürülüyor." dedi.

Takahaşi, "Bundan sonra da Japon hükümeti destekli çeşitli projeler ortaya çıkabilir. Türk-Japon ekonomik iş birliği yoğunlaşıyor. Projeler yapılırken hanemize artı yazılacaktır. Ticari hacim gelişmesine bağlı olarak ekonomik iş birliğine bağlı iyi sonuçlar çıkacaktır. Hükümetler mümkün olduğunca gayret sarfediyor. Sadece büyük projeler değil, 'know how' (teknoloji) paylaşımı iş birliği de var." ifadelerini kullandı.

- ARKEOLOJİ, TURİZM VE AFET YARDIMI

Takahaşi, geçmişte iki ülkenin, yaşadıkları sarsıcı büyük afetlerde karşılıklı yardımlarda bulunduğunu belirterek "Türkiye’nin acil yardımı 2011’deki Tohoku depreminde ulaştı. Karşılıklı afet uzmanı eğitimi iş birliği yapılabilir. Japonya olarak bu tecrübelerimizi sadece Türkiye ile değil, Asya ile paylaşıyoruz. İki devlet Asya için iş birliği yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin kültürel ve tarihi iş birliğine de işaret eden Takahaşi, 1985’te Kırşehir’de başlatılan Kalehöyük kazılarını anımsatarak, "Dünya çapında kültür ve tarih mirasını elinde barındıran Türkiye’ye bu mirası keşfetme konusunda yardıma devam edeceğiz." dedi.

İkili turizm ilişkilerinin büyük potansiyele sahip bulunduğuna dikkati çeken Takahaşi, Türkiye'nin Japon turist için son derece popüler bir turizm bölgesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye’yi 2018’de 80 bin Japon turistin ziyaret ettiğini kaydeden Takahaşi, 2017’ye göre bu oranın yüzde 66 arttığını belirtti.

Turizm sektörünün tamamına yakının etkilendiği Kovid-19 salgının sona ermesiyle bu rakamların yeniden yükseliş trendine gireceğini kaydeden Takahaşi, "Türk-Japon ilişkilerinin gelişim potansiyeline bakılacak olursa, Japon turistin Türkiye’ye, Türk turistin de Japonya’ya gelmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.