İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3903
  • EURO
    34,7906
  • ALTIN
    2401.51
  • BIST100
    10125.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk Kızılay'dan, 15 bin Gazzeliye günlük sıcak yemek
Dünya

Türk Kızılay'dan, 15 bin Gazzeliye günlük sıcak yemek

Türk Kızılay, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'nin Deyr Belah bölgesinde kurulan ve sıcak yemek dağıtılan aşevinin kapasitesini arttırarak günlük 15 bin kişiye yemek çıkardı.

AA11 Haziran 2024 Salı 13:55 - Güncelleme:
Türk Kızılay'dan, 15 bin Gazzeliye günlük sıcak yemek
ABONE OL

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, çatışmalar başladıktan sonra Gazze'deki faaliyetlerini sonlandırmayan Kızılay, aşevini önce Gazze'nin kuzeyinden Refah'a, İsrail'in kara harekatının ardından ise Refah'tan Deyr Belah bölgesine taşımak zorunda kaldı.

Bölgede kimi zaman tüp gaz bulunamaması nedeniyle Kızılay yerel personeli, kazanları enkazdan toplanan odunlarla kaynattı, aşevinde pişirilen yemekler büyük kazanlarla Gazze'nin çeşitli bölgelerinde toplanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Zor koşullara rağmen faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, tüm imkansızlıklara ve tehlikelere rağmen Deyr Belah'ta hizmet veren ve sıcak yemek dağıtılan aşevinin kapasitesini günlük 10 binden 15 bin kişiye çıkararak örnek bir mücadele sergiledi.

  • Türk Kızılay
  • Gazze Aşevi
  • Sıcak Yemek Dağıtımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.