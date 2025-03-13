Türk Kızılay'dan İdlib'de engelli kamplarında kalanlara yardım

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yardım gönüllüleri ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentindeki Al-Şami Engelli Kampı'ndaki çocukları ziyaret etti, onlara oyuncak dağıttı.

Türk Kızılay bağışçılarının katkıları ile inşa ettirilen ve 1288 briket evden oluşan Atasay Köyü'nde yardım kolileri dağıtımının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, Kızılay olarak bu bölgede 3 senedir 4 milyon kişiyle ilgilendiklerini belirterek, "Esed rejiminin ulaşamadığı ve tamamen Türkiye'nin yardımlarıyla ayakta duran 4 milyon insandan bahsediyoruz." dedi.

Bu evlerde yaşayan ailelerin rejimin baskıları nedeniyle defalarca ev değiştirmek zorunda kaldıklarına dikkati çeken Yılmaz, dağıtım yapacakları yerin bir engelli köyü olduğunu ve onlara haftalık süt, yumurta ve hijyen ürünleri gibi ihtiyaçların her zaman Türk Kızılay tarafından karşılandığını aktardı.

Suriye Kızılayı Genel Sekreteri'nin de burada kendilerine eşlik ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kızılay, Kızılhaç Federasyonunda her ülkenin bir cemiyeti olur, birlikte çalışır. Biz de Suriye Kızılayı ile onların ulaşamadıkları yere de ulaşmalarını sağlamak ve bizim daha önce gidemediğimiz yere beraber gitmek anlamında yardımlaşmaya başladık. Bu da bizi daha güçlü kılıyor. Suriye'nin önünde uzun bir yol var, buranın halkı çok büyük mağduriyetler yaşadı. Belki dışarıdan olan saldırıdan daha acı bir şekilde kendi içlerinde bu olayı yaşadılar. Bu mağduriyetlerin zamanla giderileceğine ve Suriye'nin tekrar ayağa kalkacağına güçlü bir ülke olarak Türkiye ve Suriye'nin kardeş ülkeler şeklinde birlikte devam edeceklerine inanıyoruz."



- ⁠"İFTARIMIZI ÇOCUKLARIMIZLA BERABER AÇMAKTAN SON DERECE MUTLU OLDUK"

Yılmaz, yardım kolilerinin evlere dağıtımının ardından İdlib Lojistik Merkezi'ndeki ekmek fırınını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Daha sonra, yetim kamplarında kalan çocuklarla iftar yapan Yılmaz, ramazan ayının dayanışma, paylaşma, bereket ve bir sofranın etrafında buluşmak olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Bizler Türk Kızılay olarak Türkiye'nin dört bir tarafında iftar sofralarında bir araya gelerek ramazanın coşkusunu yaşamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Son 13 yıldır Suriye'nin kuzeyinde 4 milyon insana ekmek, kıyafet ve psikososyal destek de sağladıklarına değinen Yılmaz, bu masada iftar yapan çocukların Suriye'nin geleceği olduğunun altını çizdi. Yılmaz, "Yüzleri gülüyor, çünkü onlar kırmızı yelekli Kızılaylı abileri ve ablaları geldiği zaman, birlikte oyun oynanacağını biliyorlar. Biz bugün, iftarımızı çocuklarımızla beraber açmaktan son derece mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

