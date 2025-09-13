Türk Kızılay'dan Somali'deki ihtiyaç sahiplerine büyük destek

Türk Kızılay Somali Delegasyon Başkanı Şerif Şimşek ve Aşevi Sorumlusu Burak Akbaharer, yürütülen projelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, ülkede projeleriyle her yıl binlerce kişiye destek olduklarını söyledi.

Somali'de üç ana faaliyetlerinin olduğunu anlatan Şimşek, "Bunlardan biri aşevi. Her gün toplamda 3 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Aylık olarak yüz bine yakın öğün dağıtımı gerçekleştirmekteyiz." dedi.

Şimşek, her gün iki farklı menü hazırlandıklarını belirterek, etli pilav ve muz, ayrıca soslu makarna ve kıymadan oluşan öğünleri dağıttıklarını anlattı.

- "İLK YARDIM EĞİTİMİNE 950 KİŞİ KATILDI"

Somali Kızılay ile yürüttükleri ilk yardım eğitimi projesine de değinen Şimşek, geçen sene imzaladıkları protokolle yaklaşık 950 kişiye ilk yardım eğitimi verdikleri bilgisini paylaştı.

Şimşek, "Önümüzdeki sene de Somali'nin altı farklı bölgesinde ilk yardım eğitimini vermeye başlayacağız. Eğitim alan kursiyerlerimiz, cuma günlerinde dinlenmek için gittikleri Liido Plajı gibi kalabalık sahillerde gönüllü acil durumlarda müdahalede bulunuyor ve yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

- KADIN MAHKUMLARA DİKİŞ EĞİTİMİ

Türk Kızılayın Somali Adalet Bakanlığı ile imzaladığı protokole ilişkin bilgi veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Kadın cezaevinde mahkumiyet sürelerinin bitimine az kalan kadınlara altı ayda bir onar gruplarla dikiş eğitimi veriyoruz. Mahkumiyet süreleri tamamlandığında dikiş makineleri veriyoruz, dışarıda hayatlarını idame ettirebilmeleri için. Diktikleri kıyafetleri yetimhanedeki çocuklara veriyoruz. Bazıları kendi işini kuruyor, bazıları evlerinde çalışarak bütçelerine katkı sağlıyor."

Şimşek, Türk Kızılayın Somali'de 2011 yılından bu yana aktif projeler yürüttüğünü dile getirerek, Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde de geniş çaplı yardım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

- RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI'NDA BİNLERCE GIDA KOLİSİ İLE ET DESTEĞİ

Ramazan'da beş bölgede 3 bin gıda kolisi dağıttıklarını kaydeden Şimşek, Kurban Bayramı'nda da 3 bölgede 17 bin 500 hisse eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Aşevi Sorumlusu Burak Akbaharer, 2020'de açılan aşevinde her gün 3 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıttıklarına işaret etti.

Mülteci kampları, yetimhaneler, medreseler, hastaneler ve görme engelliler okulu gibi 22 noktaya bu yemeği ulaştıklarına dikkati çeken Akbaharer, yıllık yaklaşık bir milyon kişiye sıcak yemek verdiklerini ifade etti.

Akbaharer, "Somali'de maddi durum çok zayıf, fakirlik hat safhada. İnsanlar, bu yemeklerle hayatlarını idame ettiriyorlar. Biz de dağıtımlara bizzat katılıyoruz. Halkın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Gayet minnettar ve Türk milletine müteşekkirler." şeklinde konuştu.

Dikiş eğitimi programında görevli Najmo Bashir Ahmed de atölyede 10 kadın mahkuma dikiş eğitimi verdiklerini, 6 ay sonra başka bir grubun geleceğini söyledi.

Gömlek ve başörtüsü gibi ürünler imal ettiklerini belirten Ahmed, eğitim alanların çok memnun kaldığını kaydetti.

Ahmed, "Eskiden bütün gün odada kalıyorlardı, şimdi bir şey üretiyorlar. Dışarıya gittikleri zaman da işi oluyor. Biz makineyi veriyoruz." ifadelerini kullandı.