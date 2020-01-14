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Dünya

Türk Kızılay'dan Tel Abyad'a ''Sevgi Mağazası''

Türk Kızılay, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet dağıtımı yapacak mağazayı açtı.

AA14.01.2020  16:53 - Güncelleme: 14.01.2020  16:53

Türk Kızılay, Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giysi yardımı yapan "Sevgi Mağazası"nın 7'inci şubesini, Tel Abyad ilçe merkezinde açtı.

Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve yardımcıları, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Fatih Kökcan ve bölgede çalışma yapan sivil toplum kuruluşları katıldı.

Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Erin'e göre, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib bölgelerinde faaliyet gösteren Sevgi Mağazası'nın, şu ana kadar dağıttığı 4 milyon giysiden, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi, istifade etti.

Türk Kızılay, Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn ilçesinde de Sevgi Mağazası açmayı planlıyor.

- GÜNLÜK 150-200 KİŞİ YARARLANACAK

Genel Sekreter Can, AA muhabirine açıklamada, mağazadan ilk etapta şehit ve yetim aileleri, eşi vefat etmiş kadınlar ve terör mağdurlarının yararlanacağını belirterek, "Ekiplerimizce tespit edilen ihtiyaç sahipleri verilen makbuzlarla, belirtilen günlerde ücretsiz şekilde kıyafetlerini alacaklar. Türkiye’den bağışçılarımız aracılığıyla getirdiğimiz bu kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Mağazamızdan günlük 150-200 kişi yararlanacak.” ifadelerini kullandı.

Tel Abyad'ın Suluk beldesinden Um Haris, "3 çocuğumla, açılışı yapılan mağazaya geldik. Kışlık elbiseleri ücretsiz aldık. Yaptıkları yardımlar dolayısıyla Türk Kızılayı'na çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad, 13 Ekim 2019'da teröristlerden temizlenmişti.

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