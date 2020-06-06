Türk Kızılaydan Yemen'de gıda yardımı

AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 23:56 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 23:56

Türk Kızılay Yemen Temsilcisi Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında 3 ilde toplam 4 binden fazla gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kampanya kapsamında yardımların ulaştırılacağı ilk durağın Taiz'deki Deb'i ed-Dahil bölgesinde bulunan kamplar olacağını ifade eden Aydın, Taiz kentine ayrılan toplam 1000 koliden 400'ünün dağıtımına başlandığını, geri kalan miktarın ise Aden ve Ebyen'de dağıtılacağını ifade etti.

Aydın, kampanyanın Türkiye'nin Yemen halkının acılarını hafifletmek için sunduğu destek kapsamında başlatıldığını vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.



Yemen açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.