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Dünya

Türk Kızılay'ı Kosova'da 500 aileye gıda yardımı yaptı

'Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu iş birliğinde, Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da Kosova'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardım kolisi dağıtacak.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 19:16 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:16
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Prizren'deki yardım dağıtımına Prizren Muavin Konsolosu İsmail Cenk Şen ve Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı sıra Kosova Kızılhaçı temsilcileri katıldı.

Tan, Türk Kızılay olarak Ramazan ayı boyunca 18 ülkede 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ramazan yardımları için 25 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını ifade eden Tan, "Kızılay olarak kardeşlerimizin yanındayız. Burada 500 gıda kolisi ile 500 aileye ulaşmak için geldik. Bu yardımlarımızı devamlı artırarak Kosovalı kardeşlerimizin de yanında olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizden aldığımız bağışları Kosovalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Onların da selamlarını getirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den getirilen 500 gıda kolisi Kosova Kızılhaç vasıtasıyla Prizren'in yanı sıra Priştine, Suhareka gibi belediyelerde belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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