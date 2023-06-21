Türk komandoları Yunan basınında: Türkiye konumunu güçlendiriyor

Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine görevlendirilen yaklaşık 500 askerden oluşan Türk komando taburu, ülkenin güneyindeki Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda konuşlanmıştı.

'TÜRKİYE BALKAN BÖLGESİNDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ'

Bu gelişme Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı.

'Türkiye: Kosova-Sırbistan çatışması yoluyla Balkanlar'a nasıl yayılıyor?' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Yunan Ta Nea gazetesi haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye şimdiden kuzey Kosova'da yaklaşık 500 Türk Komando konuşlandırarak Balkan bölgesindeki konumunu güçlendirdi.'

'ANKARA ARABULUCU ROLÜ OYNUYOR'

Türkiye'nin Balkanlar'daki nüfusunu artırmaya çalıştığını öne süren Yunan gazete şu değerlendirmede bulundu;

'Kuzey Kosova'da artan gerilim böyle bir fırsat sunuyor. Güneydoğu Avrupa, sıkı sıkıya ABD'nin jeopolitik yörüngesinde kalsa da, Ankara muhtemelen Belgrad ile Priştine arasındaki anlaşmazlıklarda arabulucu rolü oynamaya çalışıyor.'

'KOMUTAYI TÜRKİYE DEVRALIYOR'

Türk komandoların Sırp unsurunun egemen olduğu kuzeydeki belediyelerde devriye gezmeye başladığını yazan Yunan gazete ' Daha da önemlisi, Türkiye'nin yakında ABD liderliğindeki Kosova'daki NATO misyonunun komutasını devralması bekleniyor' dedi.