İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2023 Cuma / 21 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,4323
  • EURO
    25,2346
  • ALTIN
    1477.86
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk komandosuna coşkulu karşılama: Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi...
Dünya

Türk komandosuna coşkulu karşılama: Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi...

NATO tarafından Sırbistan ve Kosova arasındaki gerilime ilişkin görevlendirilen Türk komandosu Kosovalılarca coşkuyla karşılandı. Türkiye'den giden askerleri İbrahim Tatlıses'in 'Haydi söyle' şarkısıyla karşılayan Kosova halkı coşkusunu sosyal medyadan paylaştı.

9 Haziran 2023 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Türk komandosuna coşkulu karşılama: Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi...
ABONE OL

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim sürüyor. Bölgedeki gerilimi düşürmek için gönderilen Türk askeri Kosova halkınca karşılandı.

Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edildi. Ardından tansiyon yükselmeye başladı.

Bunun üzerine Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki personel sayısını artırdı.

TÜRK KOMANDOLARI KOSOVA'DA

Bir destek de Türkiye'den geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunu görevlendirdi.

NATO'nun talebi üzerine 24 yıl aradan sonra tekrar Kosova'ya gelen Türk komandolar, bölgeye ulaştı.

KOSOVALILAR COŞKUYLA KARŞILADI

Bölgedeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ise yaşadıkları sevinci gözler önüne serdi.

Türk askerini gören Kosovalılar, o anları kaydederek, İbrahim Tatlıses'in şarkısıyla paylaştı.

Videodaki şarkının sözleri, "Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi." şeklinde.

Öte yandan bir başka videoda ise, TSK'ya ait askeri konvoya da yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.