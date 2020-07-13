Türk lirası Suriye'de kullanılmaya başlanılmasından itibaren güvenli para birimi oldu

AA 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:20 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 11:20

Suriye lirasının ABD doları karşısında yüksek değer kaybı yaşaması ve dalgalı seyretmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde siviller alışverişlerde TL kullanıyor.



Suriye'de askeri muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili ile Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla teröristlerden temizlediği bölgelerde, sebze hali, benzin istasyonu, giyim mağazası, lokanta, fırın, bakkal gibi pek çok işletme TL'ye yöneldi.

Halep'in kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde, bakkal işleten Zekeriya Ahmed, kendi dükkanı ve ilçede birçok alanda TL'nin yoğun olarak kullanıldığını ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ahmed, "Suriye lirasının değer kaybetmesiyle zarar etmeye başlamıştık. Güvenli para birimi olan TL satışlar yapmaya başladık. Bab'da yer alan dükkanımda artık tüm malzemelerin TL ile satışını yapıyorum." dedi.

TL'nin kullanıldığından beri hem kendisinin hem de alışveriş yapan müşterilerinin rahatladığını belirten Ahmed, "TL, Suriye lirasına göre çok güvenli. Herhangi bir değer kaybı yaşamıyor ve daima sabit." ifadesini kullandı.

Ahmed, "İlk günlerde TL'ye ulaşamasak da şu an hepsi bulunuyor. Daha önce dükkanıma malzeme temin ederken dolarla alıp Suriye lirası ile satıyorduk. Bu değişimle sadece tek bir para birimiyle (TL) çalışıyoruz." diye konuştu.

Ticaretle uğraşan Muhammed Casim de, "2011'de Esed rejimine karşı devrime kalkarak istemediğimizi göstermiştik. Mecburen Suriye lirası ile çalışıyorduk. Değerini kaybeden Suriye lirası yerine TL kullanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Suriye halkına destek verdiğini belirten Casim, "Suriye lirası artık yerlerde sürünüyor çok değer kaybetti. Hala bazı yerlerde Suriye lirası geçerli olsa da yaygın olarak TL kullanılıyor. Bölgemizde bulunan tüm ticari işletmelerin Suriye lirasından vazgeçip güvenli TL'ye yönelmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bab'da döviz işiyle uğraşan Mustafa Cibli de "Bölgemizde şeker, yağ, bakliyat, sebze, akaryakıt gibi temel ihtiyaçların tamamı TL ile satılıyor. TL ile halkımız kendini daha çok güvende hissediyor." ifadesini kullandı.

Beşşar Esed'in ülkenin ekonomik gücünü büyük ölçüde elinde tutan oligark kuzeni Rami Mahluf'u tasfiye etmesinin ardından ABD'nin Esed rejimine karşı uygulamaya koyduğu "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın rejim ekonomisini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu yılın da başında 1 dolar 1000 Suriye lirasına karşılık gelirken, geçen ayın ortalarında 4000 Suriye lirası seviyesine yaklaşmıştı. Bugünler de ise 1 dolar 2300 Suriye lirası bandında seyrediyor.