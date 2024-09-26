Türk milletvekilinden Yunan hükümetine 'sessiz kalmayın' çağrısı

Zeybek, Yunan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi.

Özellikle Lübnan'da düzenlenen son saldırılarda 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğine ve ölenlerin çoğunluğunu çocukların oluşturduğuna işaret eden Zeybek, Yunan hükümetinin bu savaş suçlarına karşı sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Filistin'de uzun süredir devam eden katliamlara dikkati çeken Zeybek, insanlık suçu işlenen bu saldırılara sessiz kalmanın insanlık adına kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Zeybek, dün Parlamento önünde milletvekilleri Efi Ahçoğlu, Nasos İlyopulos, Peti Perka ve Theano Fotiu ile "Hemen barış, Lübnan'a destek, Filistin'e özgürlük" yazılı pankart açmıştı.

