Türk modeline bölgeden çarpıcı yorum: Erdoğan tüm liderleri geride bıraktı

07 Mart 2021 Pazar 16:17 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:17

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik açılımları, Afrika'nın en çok satan dergilerinden African Business'in Mart 2021 sayısında geniş yer buldu.

Aksam.com.tr'nin African Business'ten aktardığı habere göre, Ankara'nın 2005 senesini "Afrika Yılı" olarak ilan etmesinin ardından Türkiye'nin Afrika kıtasındaki etkisinin olağanüstü derecede arttığı kaleme alındı. Söz konusu haber, başyazı olarak derginin kapağında yer aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN, TÜM DÜNYA LİDERLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik, diplomatik ve askeri varlığına ilişkin önemli istatistiklere yer verilen makalede, Başkan Erdoğan'ın 2003'ten bu yana 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiği ve bu sayının Afrika kıtası dışı tüm liderleri geride bıraktığı vurgulandı.

PRETORYA BÜYÜKELÇİSİ ÜLGEN: AFRİKA İLE KAZAN-KAZAN İLİŞKİMİZ VAR

Türkiye'nin Güney Afrika'daki Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de African Business dergisinde yer alan makaleye katkı yaptı.

Türkiye'nin Afrika politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülgen, "Bu eşsiz model, Türkiye'nin Afrika kıtasına kolonyal bir amaçla gitmediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Afrika'da kazan-kazan stratejisiyle bulunuyoruz." sözlerini kullandı.

DOĞRUDAN YATIRIM 65 KAT, İHRACAT İSE YÜZDE 579 ARTTI

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik doğrudan yatırımlarının 2003'te 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan dergi, bu sayının 2021 itibarıyla 6,5 milyar dolara çıktığının altını çizdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret hacminin 2003 yılında 5 milyar dolar seviyesinde olduğu, 2019 itibarıyla ise 25 milyar doları aştığı kaydedildi. Öte yandan, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik ihracatının 2003'ten 2018'e kadar yüzde 579 artış gösterdiği belirtildi.

Diplomatik misyonlar artıyor, THY 33 ülkede 51 noktaya uçuş yapıyor

2003 yılı itibarıyla Afrika'daki büyükelçilik sayısı 10 olan Türkiye'nin, aradan geçen 18 yılda Afrika kıtasındaki diplomatik misyonlarını katbekat artırdığı ifade edilen makalede, Türk Hava Yolları'nın ise 33 Afrika ülkesindeki 51 noktaya uçuş gerçekleştirmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.