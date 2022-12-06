Türk ordusu modeline geçtiler! ''Türkiye bizim şansımız''

Hasanov, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"nde katılımcılara hitap etti.

Bu yıl Türkiye ile hem ikili hem de diğer ülkelerle birlikte üçlü 20 tatbikat yapıldığını dile getiren Hasanov, tüm tatbikatların başarıyla sonuçlandığını bildirdi.

Hasanov, başlıca amaçlarının iki kardeş ordunun koordineli şekilde hareket etmesini sağlamak olduğunu belirterek, tatbikatın artık bu yönde büyük işler görüldüğünü gösterdiğini vurguladı.

2. Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferden sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeline geçişi hususunda reformlar yapıldığına dikkati çeken Hasanov, Türk subayların da bu reformlarda yakinen yer aldığını ifade etti.

Hasanov, savaş sonrasında gerçekleştirilen operasyonların Azerbaycan ordusunun reformlar sayesinde daha güçlü hale geldiğini gösterdiğini dile getirerek, (Milli Savunma) Bakan (Hulusi) Akar'a ve tüm TSK heyetine reformlarda gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Tatbikatlarda en modern tekniklerin kullanıldığına dikkati çeken Hasanov, "Bu bizim şansımız. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en öncü ordularından biridir. Bir millet iki devlet olarak biz bu şansı kullanarak gece gündüz çalışmalı ve hazırlığımızı artırmalıyız. Azerbaycan ordusunun gelişiminde Sayın Akar'ın hususi emeği vardır. Kendi adıma da Sayın Akar'a teşekkür ediyorum." dedi.