Türk mühendisin evinde yas

Saldırıda ölen 27 yaşındaki Yiğit Ali’nin Kadıköy’deki evine Türk bayrağı asılırken, babası Mehmet Çavuş, acı haberi, televizyon ekranlarında ‘Sri Lanka’da patlama var’ diye alt yazı geçince aldığını söyledi. Mehmet Çavuş, “Oğlum 2 yıldır orada bir firmanın mühendisi olarak çalışıyor. Ulaşmaya çalıştım, ama bir türlü ulaşamadım. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı’nı aradım. Gerekli bilgileri verdim. Yetkili firmayla görüştük. Maalesef çocuğumuzun acı haberini verdiler. Çok başarılı, pırıl pırıl bir çocuktu. İstanbul Teknik Üniversitesi’ni onur öğrencisi olarak bitirdi. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın” dedi.

Öte yandan, hayatını kaybeden diğer mühendis Serhan Selçuk Nariçi’nin 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’in yeğeni oldu ortaya çıktı. Twitter’dan açıklama yapan Çiçek, “Sri Lanka’da şehit olan Serhan Nariçi teyzemin oğluydu. Allah taksiratını affetsin mekanı cennet olsun” diye konuştu.