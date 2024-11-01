STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, milli imkanlarla geliştirdiği askeri denizcilik platformlarını, Fransa'da düzenlenecek dünyanın önde gelen deniz savunma fuarlarından Euronaval'da sergileyecek.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ SAVAŞ GEMİLERİ AVRUPA VİTRİNİNE ÇIKIYOR

STM'den yapılan açıklamaya göre, Euronaval 2024, 4-7 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Türk Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere, Ukrayna, Pakistan ve Malezya donanmaları için su üstü ve su altı platformları inşa eden STM, 5 farklı deniz projesini Avrupa'da tanıtacak.

STM'nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu, Türkiye'nin ilk milli fırkateyn projesi MİLGEM İstif Sınıfı Fırkateyn (TCG İstanbul) STM standında sergilenecek.

STM'nin ana alt yüklenici olarak görev aldığı, Türk donanmasına bugüne kadar 4 adet teslimi gerçekleştirilen ve ihracat başarıları yakalayan Türkiye'nin ilk milli korvet projesi MİLGEM ada sınıfı da STM standında yerini alacak.

STM'nin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı ve mukavim tekne test üretimini geride bırakan Türkiye'nin özel harekat ve hücum maksatlı ilk milli denizaltısı STM500 katılımcıların beğenisine sunulacak. Sürat ve manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen milli hücumbot tasarımı STM MPAC ve STM'nin Türk donanması ile Pakistan donanmasının envanterine kazandırdığı lojistik destek gemilerinden bir model de STM standında sergilenecek.

- "YENİ İHRACATLARA KAPI ARALAMAK İÇİN EURONAVAL'DA MODERN DENİZ PLATFORMLARIMIZI SERGİLEYECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türkiye'nin dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp, üretebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin askeri gemi inşa sanayisindeki lider mühendislik firması olarak, bir taraftan Türk Deniz Kuvvetleri'ni milli ve modern platformlarla donatıyor, diğer taraftan edindiğimiz tecrübeyi dost kardeş ülke donanmaları ile paylaşarak ülke ekonomimize katkı sağlayacak ihracatlara imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Mavi Vatan'da ve uluslararası sularda kendini başarıyla kanıtlayan özgün savaş gemileriyle, Pakistan, Ukrayna ve Malezya'da ihracat başarılarına imza attıklarını aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Ukrayna donanması için inşasına devam ettiğimiz Ukrayna korvetleri ile Türkiye'nin Avrupa'ya ilk korvet ihracatını gerçekleştirdik. Avrupa'da askeri denizcilik alanında yeni ihracatlara kapı aralamak ve işbirliklerine imza atmak için Euronaval'da modern deniz platformlarımızı sergileyeceğiz. Esnek mühendislik çözümlerimiz, özgün tasarım ve teknolojik kabiliyetlerimizle ülkemizi dünya arenasında başarıyla temsil etmeye devam edeceğiz."

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