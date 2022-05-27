Türk Mutfağı Haftası Budapeşte'de çeşitli etkinliklerle kutlandı

Etkinliğe, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşar Meltem Güney, YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu ve aralarında ünlü yemek bloggerlarının da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Davetlilere hitap eden Maslahatgüzar Güney, Türk mutfağının barındırdığı zenginliklerle dünyada eşsiz bir yere sahip olduğunu, geleneksel Türk mutfağının nesilden nesile aktarıldığını, abugannuş, oruk, künefe, lokum, kaymak, pöç ve sucuğun UNESCO tarafından koruma altına alındığını söyledi.

Türk mutfağında sıfır atık teknikleriyle kalan her parça yiyeceğin bambaşka bir ürüne dönüşerek sürdürülebilirliğe katkı sağladığına işaret eden Güney, Türk yemek tariflerinin aynı zamanda ruh ve beden arasındaki hassas dengeyi gözeten şifa kaynakları olduğunu belirtti.

Güney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabını da tanıtarak, kitabın sadece yemek tariflerinden ibaret olmadığını, hızlı yeme kültürünün dünyada giderek yaygınlaştığı bir dönemde sağlıklı ve atıksız bir beslenme kültürünün oluşturulmasının sırlarını da barındırdığını kaydetti.

Söz konusu kitabın Macarcaya çevrilmesine yönelik çalışmaların başladığını aktaran Güney, böylelikle Türk mutfağının eşsiz tatlarının Macar sofralarında yaygınlaşmasına imkan sağlanacağını sözlerine ekledi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte davetliler, Büyükelçilik Şefi Songül Coşkun eşliğinde vişneli yaprak sarma, içli köfte, İslim Kebabı, üzümlü ve fıstıklı iç pilav ile keşkülden oluşan menüyü birlikte hazırlama ve Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

