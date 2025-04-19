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Dünya

Kanada'da Lisede Atatürk'e tarihi ayıp! Türkiye gerekli girişimlerde bulunacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kanada'da lisede verilen ödevde 'diktatör' listesinde gösterildi. Skandalı fark eden liseli Türk öğrencinin ailesi konuyu okul yönetimine taşıdı. Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar 'Gerekli girişimlerde bulunacağız, konunun takipçisiyiz' dedi.

Akşam Gazetesi19 Nisan 2025 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Kanada'da Lisede Atatürk'e tarihi ayıp! Türkiye gerekli girişimlerde bulunacak
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Kanada'nın Edmonton kentinde bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen 'Bir diktatörü seç, anlat' konulu ödevde seçilecek diktatörlerin listesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı 'Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna hakaret niteliğindeki ödevi gören Türk öğrenci İlayda Güvenç, ailesine haber verdi.

'SORUMLULUK OKULDA'

Okul müdürüyle konuşan baba Ramazan Güvenç, "Okul müdürüne mail attık. Atatürk'ün kim olduğunu, özelliklerini ve neden bu listede olmaması gerektiğini anlattık. Ancak müdürün Atatürk hakkında hiçbir bilgisi yoktu" dedi. Alberta Eğitim Bakanlığı, sorumluluğu okullara ve öğretmenlere bırakarak 'öğretmenlerin profesyonel kanaatleri' kapsamında değerlendirme yapıldığını açıkladı.

Liseli İlayda Güvenç'in ailesi, Atatürk'e yapılan saygısızlığı görmezlikten gelmeyip, yetkili mercilere başvurdu.

ÖDEV GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, tepkiler üzerine Alberta Devlet Okulları Eğitim Danışmanı Kim Smith, "Okul ödevini gözden geçirme sürecine başlanmıştır. Yazılı materyalin revizyona ihtiyaç duyduğu kabul edilmektedir" dedi.

Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar konuya dair yaptığı açıklamada, "Atatürk'ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilemez. Gerekli girişimlerde bulunacağız, konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

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