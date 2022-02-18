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Dünya

Türk öğrenciler Cape Town'da yoksullar için ''Türk yemekleri'' etkinliği düzenledi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk öğrencilerin 2021 yılında kurduğu Türk-Güney Afrika Gençlik Birliği (TURKSAY), Cape Town kentinde yoksullar için 'Türk yemekleri' etkinliği düzenledi.

AA18 Şubat 2022 Cuma 21:49 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 21:49
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"Muizemberg Topluluk Mutfağı" isimli Güney Afrikalı yardım kuruluşunun iş birliğinde gelirleri kentteki yoksulların doyurulmasına harcanmak üzere düzenlenen etkinliğe, Güney Afrikalılar yoğun ilgi gösterdi.

TURKSAY Başkanı Aydın Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yemeklerini Güney Afrikalılara tanıtma fırsatı buldukları bu etkinlikte, gelecek 1 ay boyunca her gün 50'den fazla Güney Afrikalı ihtiyaç sahibinin ücretsiz beslenmesini sağlayacak kadar bağış topladıklarını belirtti.

Erdoğan, bu kapsamda katılımcılara 7 çeşit yemek sunduklarını aktararak gelecekte de bu tarz yardımlaşma faaliyetlerine devam etmeyi planladıklarını kaydetti.

TURKSAY üyesi Doruk Işıkçı da yaklaşık 2 yıldır gönüllü olarak görev aldığı Muizemberg Topluluk Mutfağı'nın Kovid-19 salgını döneminde ortaya çıkan açlık sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulduğunu aktardı.

Işıkçı, düzenlenen etkinliğin, Kovid-19 döneminde her gün 300 kişiye ücretsiz yemek dağıtan, salgının hafiflemesinin ardındansa bağışları önemli ölçüde azalan kuruluşun, kendi kendine yetebilme kapasitesine yardımcı olabilmek adına gerçekleştirildiğini ifade etti.

Muizembert Topluluk Mutfağı gönüllüsü ve etkinliğin katılımcısı Sandy Voges, Güney Afrikalıların etkinliğe aşırı ilgi gösterdiğini belirterek TURKSAY üyelerine teşekkürlerini sundu.

Voges, Türk yemeklerini çok lezzetli bulduklarını söyleyerek, "Neredeyse tek sıkıntımız porsiyonların çok büyük olmasıydı." dedi.

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