Türk ordusu ile kıyaslama yaparken rezil oldular: Askeri üssümüzü İsrail'e vermeliyiz

Türkiye ile Yunanistan arasında hava ve deniz alanında karşılaştırma yapan Yunan basını Türkiye'ye karşı koyabilmenin yolunu İsrail, Güney Kıbrıs ve diğer bazı müttefiklerine bağladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin Eurofighter jetleri edineceği, ABD ile F-16 ve F-35 görüşmelerinin ise sürdüğü ifade edilerek yerli üretim hava araçlarına vurgu yapıldı. KAAN ve KIZILELMA'nın gün saydığı, çok sayıda insansız hava aracının ise envantere katıldığı vurgulanırken, hava kuvvetlerinin hafife alınmayacağı dile getirildi.

"TÜRK DONANMASI İSRAİL'İ EZER"

Türkiye'nin ayrıca, Akdeniz'de daha büyük ve daha güçlü bir donanmaya sahip olduğu için Yunanistan'ı yeneceği, bunun neticesinde Atina'nın dostlarından yardım alabileceği aktarıldı. Haberde, "Türkiye, İsrail'i denizde ezebilir; bu durum, sürekli büyüyen deniz caydırıcılık gücüne sahip olan ve Ege Denizi'ndeki sayısız adasıyla birlikte Türkiye'nin iddialı planlarına engel teşkil eden Yunanistan için geçerlidir" ifadelerine yer verildi. Türk donanmasının gücünü artırdığına işaret edilen haberde, bu konuda İsrail ve Yunanistan'ın güçlerini birleştirmesi gerektiği dile getirildi.

İsrail'in öncelikle kıyı savunması, doğalgaz platformlarının korunması ve sınırlı güç altyapısına odaklanmış kompakt bir filo işlettiği ifade edilen haberde, Türk donanmasının ise tam operasyonel yetkinliğe sahip olduğu aktarıldı.

Donanmadan umduğunu bulamayan Yunan basını, Atine ve Tel Aviv'in hava gücünün etkili olabileceğini dile getirdi. Ancak Türkiye'nin son yıllarda hava araçlarına ciddi yatırım yaptığı ifade edilerek, bu konuda KIZILELMA ve KAAN'ın envantere alınmasının dengeleri değiştireceği ifade edildi.

TÜRKİYE KORKUSU YÜZÜNDEN İSRAİL'E ÜS TEKLİF ETTİLER

Haberde aynı zamanda, İsrail'in Yunanistan'a ve Yunanistan'ın da İsrail'e askeri üs vermesi olasılığının değerlendirilmesi gerektiği, bu durum her iki ülkeye de Türkiye karşısında askeri avantaj sağlayacağı iddia edildi.

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs'ın savaş uçakları ve savaş gemileriyle donatılması gerektiği, burasının Atina için oldukça zayıf bir nokta olduğu dile getirildi. Bu öneri için ise Fransa ve ABD'den yardım alınacağı aktarıldı.

Türkiye'nin askeri kapasitesi ile karşılaştırma yapan Yunan basını, Türk ordusuna karşı koymanın tek başlarına mümkün olmadığını ifşa ederken, çareyi yine İsrail, Fransa ve ABD'de bulması dikkatlerden kaçmadı.