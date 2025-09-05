İSTANBUL 29°C / 22°C
Türk ordusunun gücü İsrail'i korkuttu... Emekli albaydan ''hazır değiliz'' itirafı

Soykırımcı İsrail ordusundan emekli Albay Eran Lerman, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusunun gücünü övdü. 'Savaşmak için hazır değiliz' diyen Lerman, 'Türk Kara Kuvvetleri muazzam ve asla onlarla yumruklaşmamayı dilemeliyiz. Ancak Türklerle doğrudan bir savaşa girmekten kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Eylül 2025 Cuma 14:41 - Güncelleme:
Türk ordusunun gücü İsrail'i korkuttu... Emekli albaydan ''hazır değiliz'' itirafı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken işgalci ordudan emekli olan Albay Eran Lerman katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lerman Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük gücü olduğunu belirterek, "Türk ordusu gibi büyük bir orduyla savaşmak için kesinlikle hazır değiliz. Umarım bu noktaya asla gelmeyiz." İfadelerini kullandı.

"TÜRK KARA KUVVETLERİ MUAZZAM"

Hava kuvvetleri konusunda iyi durumda olduklarını belirten Lerman, "Türk Kara Kuvvetleri muazzam ve asla onlarla yumruklaşmamayı dilemeliyiz. Bu oyun Suriye'de vekâlet savaşları şeklinde devam edecektir. Ancak Türklerle doğrudan bir savaşa girmekten kaçınmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde konuştu.

