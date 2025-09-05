Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken işgalci ordudan emekli olan Albay Eran Lerman katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lerman Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük gücü olduğunu belirterek, "Türk ordusu gibi büyük bir orduyla savaşmak için kesinlikle hazır değiliz. Umarım bu noktaya asla gelmeyiz." İfadelerini kullandı.

"TÜRK KARA KUVVETLERİ MUAZZAM"