Türk ordusunun zaferi tarihlerini etkiledi: İngilizlerin değil Türklerin yanında yer aldık

Iraklı tarihçi ve araştırmacı yazar Adil el-Ardavi, Irak Cephesi'nde 29 Nisan 1916'da Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Kut'ül Amare Savaşı'nın Irak'ın modern tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek Irak halkının bu savaşta dini mercilerin de fetvasıyla İngilizlere karşı Osmanlı ordusunun yanında yer aldığını söyledi.

Kut'ül Amare Zaferi'nin önemine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Iraklı tarihçi Ardavi, "Iraklı Sünni ve Şii dini merciler o zaman verdikleri fetvayla halkı Müslüman Türk ordusunun yanında durmaya çağırdı. Nitekim o dönemki kanaat önderleri ve aşiret liderleri de toplumu yanına alarak Irak'ın güneyine gitti, İngilizlerin karşısında durdu ve Türklerin zaferine iştirak etti." dedi.

Iraklı aşiretlerin, Müslüman Türk ordusuna karşı tutumunun olumlu ve şerefli olduğunu dile getiren Ardavi, aşiretlerin Türklerin yanında yer alıp İngilizlere karşı durmasıyla ilgili onlarca yüksek lisans ve doktora tezi yazıldığını aktardı.

TÜRK ORDUSUNUN ZAFERİ TARİHLERİNİ ETKİLEDİ: İNGİLİZLERİN DEĞİL TÜRKLERİN YANINDA YER ALDIK

Ardavi, "Iraklılar, Türkleri din bağından dolayı kardeş olarak görüyor. Osmanlı zaten Irak'ta hükümdardı ve Irak Musul, Bağdat ve Basra vilayetlerinden oluşurdu. Irak halkı, savaş başlayınca da İngilizlerin yanında değil Türklerin yanında yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEHİT DÜŞEN IRAKLILAR OSMANLI ASKERLERİYLE YAN YANA DEFNEDİLDİ



Irak'ın Kut kentinde cereyan eden Kut'ül Amare Savaşı'nda şehit olan Osmanlı askerlerinin mezarlarının bulunduğu Türk Şehitliği'nin koruyuculuğunu yapan Haşim Anber el-Abid, yıllardır buraya gözü gibi baktığını söyledi.

Abid, "Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce aşiretimiz burada Kut topraklarında bulunuyordu ve Kut'ül Amare Savaşı'nda Türklerin yanında yer aldı. Aşiret mensuplarımızdan bazıları İngilizlere esir düştü, bir kısmı da şehit düşerek burada Osmanlı askerleriyle yan yana defnedildi." dedi.

IRAKLI AŞİRETİN BAYRAĞINDA OSMANLI "HİLALİ" VAR



Kut'ül Amare Savaşı'na katılan Osmanlı askerlerinin gömülü bulunduğu şehitliğin koruyuculuğunu atalarından devraldığını belirten Abid, şehitliğin bulunduğu arsanın sahibinin 5 dönümlük araziyi Türk Şehitliği'ne hediye ettiğini söyledi.

Kut halkının Müslüman Türk ordusunun yanında durup İngilizlere karşı savaştığına işaret eden Abid, "Aşiretimizin bayrağında ay ve hilal var. Bu da Osmanlı döneminden kalma bir durum." diye konuştu.