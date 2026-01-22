İSTANBUL 11°C / 7°C
Dünya

Türk radarı İsrail'i tedirgin etti: Kışkırtma algısına Suriye'den net cevap

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Şam Havalimanı'nda devreye alınan ASELSAN tarafından üretilen Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS 100 işgalci İsrail'i tedirgin etti. Suriye, söz konusu radarın askeri amaç taşımadığını vurgulayarak, sistemin yalnızca sivil hava trafiği ve uçuş güvenliği için kullanıldığını duyurdu. İşgalci İsrail'in bir televizyonu, söz konusu radar üzerinde kışkırtma algısı yapmıştı.

22 Ocak 2026 Perşembe 01:48
Türk radarı İsrail'i tedirgin etti: Kışkırtma algısına Suriye'den net cevap
Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şam Uluslararası Havalimanı'nda yeni devreye alınan radar sistemi, tamamen hava seyrüseferi ve sivil hava trafik yönetimi amaçlarına yönelik sivil bir radardır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu radarın, Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nün tam ve doğrudan yetkisi altında olduğu ve ulusal yasalara ve onaylanmış uluslararası düzenlemelere uygun olarak hava güvenliği sistemi kapsamında kullanıldığı vurgulandı.

Söz konusu radarın, sivil havacılık altyapısının modernizasyonu, güvenlik seviyelerinin iyileştirilmesi ve hava sahası yönetim verimliliğinin artırılmasının bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, askeri veya sivil olmayan herhangi bir kullanım amacı bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Uluslararası Sivil Havacılık Chicago Sözleşmesi'ne ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayınlanan standartlara tam bağlı kalınacağı ifade edilerek, sivil havacılık sektörünün herhangi bir siyasi veya askeri bağlamda yer alması reddedildi.

TÜRK RADARI İSRAİL'İ TEDİRGİN ETTİ

İsrail'in "E24" televizyon kanalı, Uluslararası Şam Havalimanı'nda kurulan gelişmiş yeni radarın "İsrail savaş uçaklarına karşı büyük bir meydan okuma" olduğunu iddia etmişti.

ASELSAN, SURİYE'DE UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAK

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Büyükelçi Nuh Yılmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla Şam Uluslararası Havalimanı'na saha ziyareti ve Türkiye tarafından sağlanan sisteminin kurulum çalışmalarıyla ilgili bilgi vermişti.

ASELSAN tarafından üretilen Hava Trafik Kontrol Radar Sistemi HTRS 100, havaalanları çevresindeki tüm hava hedeflerinin hassas tespiti ve takibini sağlıyor. Sistem, en son teknolojilerle entegre edilerek maksimum güvenilirlik ve performans garanti ediyor.

