İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6744
  • EURO
    31,1597
  • ALTIN
    1816.41
  • BIST100
    7716.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk savunma sanayi damga vurdu! Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ye yoğun ilgi
Dünya

Türk savunma sanayi damga vurdu! Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ye yoğun ilgi

Küresel ölçekte oldukça rağbet gören Türk savunma sanayisi ürünleri Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Dubai'deki fuara damga vurdu. Türk savunma sanayisinin başarılı ürünleri arasında Bayraktar Akıncı Bayraktar TB2'nin yanı sıra Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemleri de yer aldı.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Türk savunma sanayi damga vurdu! Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ye yoğun ilgi
ABONE OL

Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB2, Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'nin de aralarında bulunduğu birçok Türk savunma sanayisi ürünü, dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Dubai Airshow 2023'te tanıtılıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilen Dubai Airshow 2023, 95 ülkeden 1400'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Fuarda, farklı ülkelerden şirketlerin geliştirdiği çok sayıda hava aracı ve havacılık sektörüyle ilgi çözümler sergileniyor.

Fuarda açtıkları stantlarda ürünlerini sergileyen Türk şirketleri arasında, Pavelsis, Roketsan, Turkish Cargo, Turkish Technic, Garanti Kompozit, Keyvan Havacılık, Redstar Havacılık ve Transvaro yer alıyor.

BAYRAKTAR AKINCI VE BAYRAKTAR TB2'YE İLGİ

Stantlarıyla katılan yerli şirketlerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren International Golden Group (IGG) standında Türk savunma sanayisinin çeşitli ürünleri de ziyaretçilere tanıtılıyor.

Tanıtılanlar arasında, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin geliştirdiği Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi ve ASELSAN'ın çeşitli ürünleri yer alıyor.

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'nin prototipleri fuar katılımcılarından ilgi görürken, ziyaretçilere ürünlerle ilgili yetkililer tarafından detaylı bilgi veriliyor.

Dubai Airshow 2023, 17 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

  • savunma sanayi
  • Bayraktar Akıncı
  • Bayraktar TB2
  • Şimşek Hızlı Hedef Uçak Sistemleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.