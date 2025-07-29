İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5756
  • EURO
    46,8455
  • ALTIN
    4335.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dendias'tan Yunan parlamentosunda itiraf: Türkiye karşısında güçsüz kaldık
Dünya

Dendias'tan Yunan parlamentosunda itiraf: Türkiye karşısında güçsüz kaldık

Türkiye'yi 'sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu' olarak niteleyen Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında orantısız bir biçimde güçsüz kaldığını itiraf etti.

HABER MERKEZİ29 Temmuz 2025 Salı 15:15 - Güncelleme:
Dendias'tan Yunan parlamentosunda itiraf: Türkiye karşısında güçsüz kaldık
ABONE OL

Yunan parlamentosunda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias açıklamalarının neredeyse tamamını Türkiye'ye ayırırken, Ankara'yı "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" olarak tanımladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine vurgu yaptı.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

İfadeleriyle parlamentoyu karıştıran Dendias, Türkiye'nin kendileri için "büyük ve giderek artan bir tehdit" olduğunu belirtti.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye'den "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" ifadesiyle bahseden Dendias savunma sanayisinde daha fazla atılım yapmaları gerektiklerini savundu.

"BÖLGESEL ARENADA ÇOK DAHA KARARLILAR"

Dendias, acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken Türkiye'nin askeri gücünü artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Dendias, Atina hükümetinin Ege'deki adalarını eş zamanlı korumasının mümkün olamayacağı endişesiyle geliştirdiği "Ajanda 2030" stratejisini savundu.

"YUNAN ORDUSU KARŞISINDA GÜÇSÜZÜZ"

2030 gündeminin arka planında Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Dendias, Ege'deki adalara otonom birlikler konuşlandırılması planını "2030 gündemini yöneten tüm endişe budur" sözleriyle açıkladı.

Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında orantısız bir biçimde güçsüz kaldığını itiraf etti. Yunan bakan, Ege'de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5'in bile altında olduğunu söyledi.

  • Türkiye tehdit
  • Yunanistan Savunma Bakanı
  • savunma sanayi gelişmeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.