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Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Almanya'da üstün başarı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) timi, Almanya'da düzenlenen '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda hem birincilik hem ikincilik kazandı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 11:44 - Güncelleme:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Almanya'da üstün başarı
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos'ta Almanya'daki Hohenfels Eğitim Merkezinde "8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması"nın düzenlendiği belirtildi.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya'nın da katıldığı bildirildi.

19 ülkeden 36 timin yer aldığı yarışmada, Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığından birer timin temsil ettiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımız sorumluluğunda yarışmaya katılan her iki timimiz de üstün başarılar elde etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın timi yarışmayı birinci olarak tamamlarken, Özel Kuvvetler Komutanlığımızda görevli tim de ikinci olarak başarı sağladı. Türk askerinin ve Türk milletinin şanını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kahraman Mehmetçiklerimizi yürekten kutluyor, asil milletimiz adına her birini gururla selamlıyoruz."

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