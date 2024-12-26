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Dünya

Türk somonları komşuya firar etti! Vatandaşlar denize koştu

Artvin'in Hopa ilçesinde fırtınada parçalanan 5 balık kafeslerinde kaçan tonlarca Türk somonu sınırı geçerek Gürcistan'a kaçtı. Haberi alan Gürcü vatandaşlar oltasını alıp denize akın etti.

IHA26 Aralık 2024 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Türk somonları komşuya firar etti! Vatandaşlar denize koştu
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Artvin'in Hopa ilçesinde 16 Aralık'ta meydana gelen şiddetli fırtına, denizde bulunan beş balık kafesini parçaladı. Kafeslerin zarar görmesiyle birlikte tonlarca Türk somonu denize karıştı. Hopa ve Arhavi'de kıyıya vuran balıkları toplayan vatandaşların ardından bu kez Gürcistan sahilleri hareketlendi.

Karadeniz'in akıntılarıyla Gürcistan'a ulaşan Türk somonları, Batum'daki Çoruh Nehri'nin denize döküldüğü bölgede görüldü. Haberi duyan Gürcistanlılar, oltalarını kaparak dere ve deniz kıyılarına akın etti. Türk somonu avında adeta yarışan Gürcüler, beklenmedik bu balık bolluğu için Türklere teşekkür etti.

Türk somonu avına çıkan Mamuka Kadidze, "Teşekkürler diyoruz balıklar için. Sizden geçti Gürcistan'dan Sarpi Çoruh'a geldi. Teşekkürler her şey için. Ben 3 günde 22 balık tuttum. Şu an Gürcistan'ın her yerinde tutuluyor" ifadelerine yer verdi.

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