Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Mısır'ın başkenti Kahire'ye ziyareti sırasında, Ada ve çevresindeki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayma pahasına Mısır ve bazı çok uluslu şirketler ile hidrokarbonların pazarlanmasına ilişkin bir dizi anlaşmalar imzaladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Hristodulidis'in sadece Kıbrıs'ı değil bölgeyi bir çatışmanın eşiğine getirme riski taşıyan adımlardan en kısa zamanda vazgeçmesi gerektiğine dikkati çekildi.

Uluslararası toplumun, Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir konuda ortaklık kurmak istemeyen Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu ve gerçekliği artık görerek iki devletin varlığını esas alan zemini kabul etmesinin elzem hale geldiği belirtilen açıklamada, "Kıbrıs Türkü'nün taraf olmadığı ve onay vermediği bu anlaşmaların hiçbir hükmü yoktur ve geçersizdir." ifadesi kullanıldı.