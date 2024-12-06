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Dünya

Türk tarafından Güney Kıbrıs'ın ''Demir Kubbe'' adımına sert tepki: Çapınızı aşar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 'Demir Kubbe' alımına tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'ın boyunu aşan işlere kalktığını söyleyerek, 'Çapları belli, nüfusu belli, ekonomisi belli.' ifadelerini kullandı.

6 Aralık 2024 Cuma 08:38 - Güncelleme:
Türk tarafından Güney Kıbrıs'ın ''Demir Kubbe'' adımına sert tepki: Çapınızı aşar
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'den Demir Kubbe satın alan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) tepki gösterdi. Rum kesiminin Demir Kubbe alımıyla boyunu aşan işlere karıştığını ifade eden Tatar, Rum yönetiminin bu işlere girmesinin Güney Kıbrıs'ın feshedildiğini ifşa ettiğini kaydetti.

Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs'ın garantörü olduğunu söyledi.

"GÜNEY KIBRIS'IN FESHEDİLDİĞİNİN İFŞASIDIR"

Tatar, CNN Türk yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kıbrıs'ın bizden çaldıkları Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bu işlere girmesi, Türkiye'ye sormadan, danışmadan böylesi bir anlaşmalar yapması, Güney Kıbrıs'ın feshedildiğini ifşa etmektedir. Rum devleti olduğunu kanıtlamaktadır. İki devletli siyaset fevkalade önemlidir. Barışın devam etmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) varlığı ile 50 yıldır başarıyla devam ettirdiği anlaşmanın sürebilmesi için böyle anlaşmalara girmemesi gerekiyor. Güney Kıbrıs muhalefeti de, liderlerine burasının bir ada ülkesi olduğunu, tatil adası olduğunu inatla hatırlatmaktadır.

"HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞMEMİZ GEREK"

Bu Demir Kubbe, çok büyük bütçeli. Bunun parası nasıl verilecek. Bu anlaşma, Güney'in angajmanlara uyduğunu, taraf olduğunu kanıtlamaktadır. Lozan Anlaşması'na, Kıbrıs Anlaşması'na kadar gidecek olursanız Türk-Yunan dengesinin önemini görürsünüz. Bu olaylar, gerilimi arttıran gelişmelerdir. Tek başına değerlendirmem tabi ki mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmemiz gerek. Güney Kıbrıs, boyunu aşan işler olduğu aşikar.

"GÜNEY KIBRIS'IN ÇAPI BELLİ"

Netice itibariyle burası Türkiye'nin güvenliği için de önemli bir ada. Vatan toprağı sayesinde, Mavi Vatan'da hakkımız var. Fevkalade önemli dediğim noktada, Güney Kıbrıs'ın lojistik bir üs haline getirilmesi söz konusu. Milyar dolarlık anlaşmadan bahsediyorum. Güney Kıbrıs'ın çapı belli, nüfusu belli, ekonomisi belli. Bu durum Güney Kıbrıs'ın başka şeylere alet olduğunu gösteriyor. Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde olması TSK'nın barışı tahsisi ile gerçeklemiştir. Ancak Güney Kıbrıs'ın bu anlaşması barış, huzur ve güvenliğin tesisi tehlike atmaktadır. Güney Kıbrıs'ın ekonomisinin gelişmesinde dünyanın tanıması etkili oldu ama dünya Kuzey Kıbrıs'ı tanımamakta hala ısrar ediyor."

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