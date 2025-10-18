Cumhurbaşkanı ve 19 Ekim'de yapılacak seçimlerde bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan Tatar, başkent Lefkoşa'daki Sarayönü Meydanı'nda miting düzenledi.

Miting öncesi Tatar'ı destekleyenlerin oluşturduğu konvoy şehir turu attı.

Meydanı dolduran kalabalığa hitap eden Tatar vatandaşlardan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa giderek devlet ve egemenliklerine sahip çıkmalarını istedi.

Tatar, öğretilmiş çaresizliğe razı olmayacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"KKTC olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak, özgüvenle, kendimize inanarak, gasbedilen bütün haklarımızı Rum'dan alacağız. Bizim yolumuz, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesine, kendi devletine, eşitliğine ve egemenliğine sahip çıkma yoludur. Bu seçim işte bunun seçimidir. 19 Ekim Pazar günü sandığa gittiğinizde vereceğimiz karar şudur; Kaderimizi başkasının iradesine mi bırakacağız yoksa kendi geleceğimizi kendimiz mi kuracağız!"

Konuşması alanı dolduranlar tarafından sık sık sloganlarla kesilen Tatar, federasyon defterini kapattıklarını söyleyerek, "KKTC'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Güzelyurt'tan da Lefke'den de Karpaz'dan da Mağusamız'dan da Girne'den de Lapta'dan da İskele'den de Lefkoşa'dan da vazgeçmeyiz. Hodri meydan! Cesareti olan çıksın da vereceğim desin. Cesareti olan gelsin de alsın bakalım, alabiliyor mu?" şeklinde konuştu.

Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve onun adayının (Tufan Erhürman) kendi ülkesini küçümsediğini vurgulayarak, kendi vizyonu olan "Atak Diplomasi"nin Rum'un oyununu bozup KKTC'yi tanıtmaya yönelik olduğunu anlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kendi döneminde Türk dünyası ile ilişkilere önem verdiklerine ve ilerleme sağladıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"TDT üyesi devletler ile 'Kardeş Pazar Ağı' kuracağız. Bu daha çok üreticimiz, hayvancımız, turistik tesisimiz, üniversitemiz Türk dünyası ile daha çok alışveriş yapsın, ihracat yapsın, kazansın demektir, Lefkoşa ve Lefkoşalı kardeşlerimiz kazansın demektir. Biz bunlarla uğraşıyoruz onlarsa her zaman yaptıkları gibi içi boş laflarla sadece şikayet ediyor ve suçluyorlar. Aramızdaki fark budur!"

Cumhurbaşkanı Tatar: Bu seçim tarihi bir dönüm noktası

İsrail'den KKTC'deki seçimlere müdahale

Ersin Tatar'dan iki devletli çözüm mesajı