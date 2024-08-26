Türk tarafının haklı talepleri karşısında çaresizler: Bizim için ''felaket'' olur

Rumların uzlaşmaz tavrı nedeniyle 56 yıldır çözülemeyen Kıbrıs meselesi, bugünlerde Yunan ve Rum tarafının gündeminde geniş yer tutuyor.

Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs konusunda dikkat çeken sözler sarf etti.

Röportajında Kıbrıslı Türklere bir mesaj vermek istediğini belirten Kombos, "Özellikle tüm Kıbrıslılar için en yararlı olacak şeyin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin belirlediği çerçevede mutabakata varılmış bir çözüme ulaşılması olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kombos, bölgesel gelişmeler dâhil olmak üzere karşılıklı ilgi duyulan konulara odaklandığını, her zaman AB-Türkiye ilişkileri perspektifinden ele alındığını ve Kıbrıs sorununun da bunun bir parçası olduğunu belirtti.

BM'nin iki tarafı ortak bir toplantıda bir araya getirme çabalarına atıfta bulunan Rum bakan, BM Genel Sekreteri'nin çabalarının sona ermediğini belirterek, "Bizim tarafımız olumlu kalmaya devam ediyor" dedi.

Kombos, ayrıca iki devletli yaklaşımın da kendileri için yıkıcı sonuçlar doğuracağını kaydetti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM 'FELAKET' OLUR

Kombos'un sözlerine atıfta bulunan Rum basını ise "İki devletli çözüm 'felaket' olur" yorumunda bulunarak yayımladığı analiz yazısıyla Kıbrıs müzakerelerini ele aldı.

Türk ve Rum tarafının BM'de bir araya geleceğine dair haberlerin bir süredir gündemde olduğundan bahsedildi.

Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra 29 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) davet edilmesinin Kıbrıs konusu için olumlu sinyaller taşıdığı belirtildi.

BM'nin tarafları müzakere masasına getirme girişimlerini sürdürmesi için dışarıdan destek olması gerektiğini yazan Rum basını, "BM Genel Sekreteri'nin çabalarını da destekleyen Yunanistan hükümeti, Kıbrıs çözümünün her iki tarafın da üzerinde çalıştığı Türkiye ile ilişkilerin tam olarak normalleşmesi için bir zorunluluk olduğunu kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklara göre, BM diğer tarafın rızasını gerektirse bile, her iki tarafı da memnun edecek şekilde tasarlanmış bir formül üzerinde çalışıyor

Rum basını, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde BM'nin her iki tarafı da memnun edecek şekilde tasarlanmış bir formül üzerinde çalıştığını iddia etti. Haberde, "Örneğin, çözüm görüşmeleri Kıbrıslı Rumlar yüzünden başarısız olursa, Kıbrıs Türk tarafına "üç D" - doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar, doğrudan temaslar - verileceği yönünde bilgiler var. Christodoulides'in böyle bir koşulu kabul edip etmeyeceği belirsiz. BM'nin tüm çabayı bırakmamış olması, Kıbrıs'ta bir çözüme gerçek ilgi olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

56 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN DÜĞÜM: KIBRIS MESELESİ



Kıbrıs'taki taraflar arasındaki müzakereler ise Haziran 1968'de Beyrut'ta başladı. Çoğunlukla Kıbrıs'ta yürütülen müzakereler, zaman zaman çözümü kolaylaştıracağı düşüncesiyle farklı ülkelerde de yapıldı. Zaman zaman kısır döneme girilse de Kıbrıs müzakereleri 56 yıldır gündemdeki yerini koruyor.

