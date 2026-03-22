Türk ve Katarlı askerlerin şehit olduğu kazaya uluslararası taziye

Katar İçişleri Bakanlığı, dün sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Yaşanan acı olayın ardından birçok ülkeden Türkiye ve Katar'a başsağlığı mesajları iletildi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Katar'daki helikopter kazasında 4 Katarlı asker, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1 personel ve 2 ASELSAN çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye ve Katar'a başsağlığında bulundu.

Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Savunma Bakanı Saoud bin Abdulrahman Al Thani'ye kaza sonrası başsağlığı mesajı gönderdi. Hasanov, mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı çerçevesinde tatbikat uçuşu gerçekleştiren Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu gerçekleşen kazada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir askeri personeli, ASELSAN şirketinin iki teknik çalışanı ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin dört askeri personelinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarına ortak oluyor, ailelerine derin bir üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

BAHREYN

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında helikopterin düşmesi sonucu şehit olanlar için başsağlığı mesajı paylaştı.

Mesajda, "Bahreyn Krallığı, Katar-Türk Ortak Kuvvetlerinin 7 üyesinin şehit düşmesi nedeniyle Katar Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile halklarına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini dile getirir." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn'in Katar ve Türkiye ile dayanışma içinde olduğu ve şehitlerin ailelerinde sabır dileklerinde bulunduğu aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Katar kara sularında rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopter kazasında şehit düşen personel için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kardeş ülkeler Katar ve Türkiye halklarına en içten taziyelerimizi ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan taziye mesajında ayrıca, Katar ve Türkiye hükümetleri ile şehit düşen personelin aileleriyle dayanışma içinde olunduğu vurgusu yapıldı.

SURİYE

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, helikopter kazasında Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar-Türk ortak kuvvetlerinden 6 personel için her iki ülkenin hükümetleri ve halklarına başsağlığı dilendi.

Katar ve Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu vurgulanan açıklamada, helikopter kazasında şehit düşen personelin ailelerine de en içten taziye dilekleri iletildi.

KUVEYT

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuveyt'in Türkiye ve Katar hükümetlerine, halklarına ve şehitlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Katar-Türk Ortak Kuvvetlerine mensup 7 kişinin şehit düşmesiyle sonuçlanan helikopter kazası sonrasında, kardeş ülke Katar ve dost ülke Türkiye'ye başsağlığı ve dayanışma dileklerini ifade eder." ifadeleri kullanıldı.

UMMAN

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Umman'ın Türkiye ve Katar hükümetlerine taziyelerini sunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca helikopter kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır dileklerinde bulunuldu.

ÜRDÜN

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi, Katar ve Türkiye ile tam dayanışma mesajı verildi.

IRAK

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Katar ve Türkiye'ye taziyeleri iletilirken, şehit olanların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilendi.

YEMEN

Yemen Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında taziyelerini iletti ve her iki ülkenin hükümetleri ve halklarıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti.