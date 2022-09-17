Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Azınlık Milletvekili Hüseyin Zeybek'in tehdit edilmesine ilişkin Atina'ya çağrı yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Tüm tehditlere ve baskılara rağmen, insan hakları ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyen Batı Trakya Türk Azınlığının arkasındayız. Yunan makamlarının, bu vahim olayı soruşturmasını ve failleri cezalandırmasını bekliyoruz" denilmişti. Atina'dan bu çağrıya küstah bir yanıt geldi. Yunanistan, Ankara'yı iç işlerine karışmaya çalışmakla suçladı. SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili Zeybek, bir izleyici tarafından ölümle tehdit edilmesine ilişkin, bu tür gerginliklerin kimseye faydası olmadığını kaydetti.