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Dünya

Türk Yahudi Toplumu'dan İsrail'in katliamına tepki: Türkiye'nin barış çabalarını destekliyoruz

Türk Yahudi Toplumu, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırıya ilişkin, 'Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz.' açıklamasını yaptı.

AA18 Ekim 2023 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Türk Yahudi Toplumu'dan İsrail'in katliamına tepki: Türkiye'nin barış çabalarını destekliyoruz
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Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Türk Yahudi Toplumu'nun X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Masum sivillerin her ne koşulda ve nerede olursa olsun -özellikle hastane, okul, huzurevi ve benzeri- hedef alınmalarını, katledilmelerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Bu, uluslararası hukuk tarafından da insanın en temel beklentisi olan yaşam hakkını ortadan kaldıran bir durumdur, kabul edilir, savunulur, mazeret gösterilir hiçbir tarafı yoktur. Bu bağlamda devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin, huzurun acilen sağlanması için ilk günden beri gösterdiği çabaları destekliyor, tüm insanların bir an önce kalıcı bir barışa ulaştırılmalarını diliyoruz."

  • hükümet çabaları
  • barış arayışı
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