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Dünya

TürkAkım'a İHA saldırısı... İddia Rusya'dan geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA13 Ocak 2025 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
TürkAkım'a İHA saldırısı... İddia Rusya'dan geldi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgilere yer verildi.

Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü aktarılan açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bildirildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiği kaydedildi.

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