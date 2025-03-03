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Dünya

Türkçe için her gün kilometrelerce mesafe kat ediyorlar

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça şehrinde yaşayan Elif Köroğlu ve Elif Bunyaku, şehirlerinde lise düzeyinde Türkçe eğitim imkanı bulunmadığı için her gün yaklaşık 80 kilometre mesafe katederek başkent Priştine'deki okullarına gidiyor.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 12:14 - Güncelleme:
Türkçe için her gün kilometrelerce mesafe kat ediyorlar
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Priştine'nin Sami Frasheri Lisesi'nde 11. sınıfta eğitim gören Köroğlu ve Bunyaku, 1,5 yıldır hafta içi her sabah saat 08.00'de başlayan derslerine yetişebilmek için erkenden uyanıyor.

Öğrenciler, şehirlerinde lise düzeyinde Türkçe eğitim imkanı bulunmadığı için her gün 40 kilometre gidiş, 40 kilometre dönüş yolunu, biri şehirler arası diğeri şehir içi olmak üzere 2 otobüs değiştirerek gidip geliyor ve 2 saatlik yolculuğun ardından okullarına ulaşıyor.

Köroğlu, AA muhabirine, kışın okula giderken daha çok zorlandıklarını belirterek, "Genelde kışları problem oluyor çünkü sabah çok erken olduğu için karanlık ve hava daha soğuk." dedi.

İlkokulu Mitroviça'da Türkçe okuyarak tamamladıktan sonra liseye de Türkçe devam etmek istediğini belirten Köroğlu, "Sadece Türkçe eğitim alabilmek için her gün Mitroviça'dan Priştine'ye geliyorum. Notlarım çok iyi, tüm o yolun karşılığı oluyor. (Üniversiteyi) Türkiye'de, İstanbul'da okumayı düşünüyorum." diye konuştu.

Bunyaku da genellikle sabahları otobüslerin çok kalabalık olduğunu ve ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İlk ve ortaokulu Mitroviça'da Arnavutça okuduktan sonra Türkçe'ye geçiş yaptığını anlatan Bunyaku, "Daha iyi bir gelecek için, aslında Türkiye'de okuyabilmek için. Priştine'ye gelmemin amacı liseyi Türkçe okuyup, sonrasında Türkiye'ye giderek üniversite eğitimi almak. Şehir ya da bölüm hakkında hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

Okulundan ve öğretmenlerinden çok memnun olduğunu belirten Bunyaku, ailesinin maddi ve manevi desteği sayesinde okuyabildiğini sözlerine ekledi.

- KOSOVA'DA TÜRKÇE EĞİTİM

Eski Yugoslavya döneminde 1951'de alınan kararla Kosova topraklarında yaşayan Türk topluluğu için Türkçe derslerin görüleceği sınıflar açıldı. Kosova'nın bağımsız olmasından sonra da Kosovalı Türklere tanınan bu hak aynı şekilde devam etti.

Kosova'da halihazırda Türkçe eğitim, öğrenci sayısı son yıllarda azalmış olsa da Prizren, Priştine, Mamuşa, Mitroviça ve Gilan belediyeleri ile Dobruçan köyünde çeşitli düzeylerdeki okullarda devam ediyor.

Ayrıca Priştine ve Prizren üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe bölümler bulunuyor.

Kosova'da geçen yıl yapılan nüfus sayımına göre ülkede 19 bin 419 Türk yaşıyor.

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